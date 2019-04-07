鄭宜農代表LGBT族群登凱道？唱《光》瞬間彩虹光照亮總統府！



▲曾在3年前出櫃的歌手鄭宜農，4/6在總統府音樂會演唱《光》的瞬間，彩虹光照亮整座總統府！（圖／文總提供，以下同）

記者林育綾／台北報導

「2019總統府音樂會」6日晚間於凱道登場，整晚有多組「跨界」演出，音樂包含原住民母語、華語、台語、客語⋯等，象徵許多「不同」的族群都可以共融。而3年前曾公開出櫃的歌手鄭宜農，被認為「會不會代表LBGT族群呢？」當她演唱《光》的瞬間，彩虹雷射光雕恰好照射在總統府上，讓現場觀眾和支持同志的朋友感動不已！

皮格子樂團主唱林艾德在個人臉書上分享心得，「看鄭宜農演唱著《光》，一瞬間分不清楚，台上是鄭宜農，還是蔡英文。」他提到鄭宜農還有另一個身份，便是3年前曾公開出櫃，也是LBGT的一份子。



▲鄭宜農演唱《光》時，讓林艾德閃過念頭「會不會是代表LBGT族群呢？」（圖／文總提供）

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由於當晚音樂會透過邀請不同世代、不同語言、不同音樂領域的表演者，象徵著不同的族群，因此就在鄭宜農演唱《光》這首歌到一半時，林艾德突然有個想法劃過，「會不會鄭宜農是代表LBGT族群呢？」可是全車一致認為不可能。「畢竟，去年的公投結果擺在那裡⋯」還提到「曾公開支持過同志婚姻的政客們，如今一個個都噤若寒蟬甚至出聲反對⋯⋯」



▲鄭宜農演唱《光》到歌曲高潮瞬間，現場打出了彩虹雷射光雕，照亮整個總統府。（圖／文總提供）



不過就在鄭宜農唱到這首歌的高潮瞬間，現場打出了彩虹色的雷射光，照亮了整個總統府。 林艾德說「全車的人都說不出話來。老實說我們不懂，為什麼在這麼困難的時候，她卻願意這麼勇敢？但我們其實也懂，因為她就是這樣一個，在最困難時、卻會最勇敢的人。」還說「她是鄭宜農，也是蔡英文，一瞬間我們已分不清楚，是誰在唱著《光》。」



▲蔡英文出席2019總統府音樂會，跟民眾一同聆聽。（圖／記者范綱儀攝）



林艾德的貼文在一個晚上3小時內，至本文截稿前共獲得超過4000人按讚、800多次轉貼分享，網友也留言分享當時「彩虹光照耀總統府」的感動畫面，紛紛留言「在現場看到噴出的彩虹，感動到眼眶泛紅！」「看到彩虹的雷射光打滿整個總統府時就哭了。」「真的爆哭！」



▲鄭宜農演唱《光》讓現場許多支持LGBT朋友感動「眼眶瞬間泛淚！」（圖／文總提供）

儘管也有人針對「她是鄭宜農，也是蔡英文」這部分表示不太認同，卻不影響鄭宜農的粉絲支持，直呼「宜農女神！」也跟著呼應歌詞「我們多想要相信，再過不久，就能看見光，光也必然在前方等！」

▼以下為林艾德臉書PO文全文（經林艾德同意轉載）：

看鄭宜農演唱著《光》，一瞬間分不清楚，台上是鄭宜農，還是蔡英文。

《光》這首歌是公視劇集《燦爛時光》的主題曲，那是一段台灣人從日治時代過度到國民黨來台，再到228的故事，那個時代台灣人的迷惘、那時代台灣人的無奈，當然，還有那時代台灣人的痛苦，都在被寫在《燦爛時光》跟她的主題曲之中。

而鄭宜農還有另一個身份，她在3年前公開出櫃，是LBGT的一份子。

今天我的樂團在台中有一種紀念鄭南榕的演出，接在我們後面的樂團是P!SCO，他們的吉他手Rachel在台上說，她自己身為LBGT的一份子，能活在有言論自由的台灣很幸福，但她也說，如果我們活在一個同性戀會被石頭砸死的國家，那Pisco願意擋在所有LBGT族群與石頭之間。

Rachel是笑著這麼說，但我們都知道，他們背後有多少的辛苦和眼淚。

回台北的路上，看著總統府音樂會的直播，在鄭宜農之前，台語、客語、華語以及原住民族群的音樂都登場過，在這樣的盛宴中，如何拿捏族群間的平衡自然是門大學問，也因為這樣，就在《光》這首歌演出到一半時，突然有個想法劃過。

會不會鄭宜農是代表LBGT族群呢？

全車一致認為不可能。畢竟，去年的公投結果擺在那裡，而蔡英文別說是連任，現在連黨內的初選都陷入苦戰，看看去年選舉後國民黨那些曾公開支持過同志婚姻的政客們，一個個都噤若寒蟬甚至出聲反對，一個「聰明」的政治人物，完全沒必要在這時候去捅這個馬蜂窩。

然後，就在鄭宜農唱到了這首歌的高潮時，現場打出了彩虹色的雷射光，照亮了整個總統府。

全車的人都說不出話來。老實說我們不懂，為什麼在這麼困難的時候，她卻願意這麼勇敢？但我們其實也懂，因為她就是這樣一個，在最困難時、卻會最勇敢的人。

她是鄭宜農，也是蔡英文，一瞬間我們已分不清楚，是誰在唱著《光》。

你相信我吧，

雖然我跟你一樣害怕，

但我們可以一起尋找答案；

你相信我吧 ，

就像我相信你一樣，

相信我們 ，

能一起迎接天藍。

我們的雙手緊握，

在黑暗中，我不會把你放開；

小心翼翼的走著，

再過不久，一定就能看見光。



▼影／2019總統府音樂會直播畫面，鄭宜農演唱《光》從1:56:01開始：



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