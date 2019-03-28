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齡差50↑同台直直撞！李英宏與84歲說唱國寶楊秀卿　饒舌混搭傳統唸歌

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▲▼ 齡差50↑同台直直撞！李英宏與84歲說唱國寶楊秀卿　饒舌混搭傳統唸歌（圖／文總提供）
▲年齡差50↑同台直直撞！李英宏將與84歲說唱國寶楊秀卿一起在總統府前演出。（圖／文總提供，以下同）

記者林育綾／台北報導

曾以《台北直直撞》入圍金曲的饒舌歌手李英宏，將與高齡84歲的說唱國寶楊秀卿同台，在4月6日的「2019總統府音樂會」演出！兩人將與栢樂座共同演繹「百年一遇」，讓傳統唸歌混搭饒舌、客家八音，不僅是跨世代也是跨文化、跨界的傳承與融合。

由於演唱會進入倒數，各組表演團體也如火如荼排練中，楊秀卿老師與李英宏排練時，透露兩人曾在多年前於平溪一起即興演出過，李英宏說，「那一次印象很深刻，我們邊演出老師邊彈琴，超搭的！而且配合得非常自然，老師搭配嘻哈的節奏感超好，所以這次的合作，有把那次經驗帶入，讓嘻哈和傳統元素結合，讓這次表演發展出一種新穎的風格。」

▲▼ 齡差50↑同台直直撞！李英宏與84歲說唱國寶楊秀卿　饒舌混搭傳統唸歌（圖／文總提供）
▲兩人對於此次的跨世代共演都相當期待。

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兩人對於此次的跨世代共演都相當期待，楊秀卿老師表示，非常高興自己有機會能和年輕世代合作，如果搭配合宜，演出會很有震撼力，也會很有氣勢。她更分享自己的唸歌演出經驗就是「不斷練習」，也勉勵大家在學習音樂的道路上不要害怕他人的眼光，勇敢地邊談邊唱，練習久了就會了！

李英宏也說過去看楊秀卿老師演唱的時候，震撼力跟感動是難以言喻的。而現在年輕一輩對於這類傳統文化的歌曲形式較不瞭解，如果藉由比較新的歌跟楊秀卿老師做結合，會是一種不一樣的方式，「也許能吸收楊老師的功力，把它融合到我之後的創作中，這也會是另外一種跟傳統的結合。」

▲▼ 齡差50↑同台直直撞！李英宏與84歲說唱國寶楊秀卿　饒舌混搭傳統唸歌（圖／文總提供）
▲李英宏（右）希望能吸收楊老師的功力，融合到創作中。

排練過程當中，兩位年齡相差超過50歲的音樂人，相互介紹各自擅長的音樂類型，李英宏更詢問楊秀卿有沒有聽過「嘻哈音樂」，熱絡交流音樂學習的經驗，他相當期待這次總統府音樂會與楊老師的合作，穩妥紮好音樂的文化之根，結合多元方式凝聚台灣本土文化，才能夠有自信走向國際化。

由中華文化總會舉辦的「2019總統府音樂會」將於4月6日晚間19點，在總統府前凱達格蘭大道演出。演出名單已全數公布，陣容除了李英宏和楊秀卿、栢樂座，還包括鄭宜農、蔡振南、法蘭黛、紀曉君、桑布伊、亂彈阿翔、王彩樺、吳昊恩、滅火器樂團等。

▲▼ 齡差50↑同台直直撞！李英宏與84歲說唱國寶楊秀卿　饒舌混搭傳統唸歌（圖／文總提供）
▲傳統唸歌x都會饒舌x客家八音，不僅是跨世代也是跨文化、跨界的傳承與融合。


▲2019總統府音樂會卡司公布。（圖／中華文化總會）

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關鍵字：李英宏,楊秀卿,總統府音樂會,2019總統府音樂會,饒舌歌手,文總,中華文化總會

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