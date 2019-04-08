連千毅「攏呷賽」狂燒！館長曝友人慘痛經歷...蹲牢25年「剩爸媽理他」

▲館長希望年輕人能好好想想。（圖／翻攝自飆捍臉書）

網搜小組／綜合報導

連千毅6日開直播洗臉酸民，沒想到一句「三重幫派大老都是吃屎的」，惹怒大票三蘆弟兄，不僅大龍炮約戰，更掀起軒然大波。也曾加入幫派的「館長」陳之漢，昨天直播時談及此事，他語重心長地勸誡年輕人，同時也分享朋友遭遇，「關了25年，大哥、兄弟都跑了，只有父母在身心煎熬。」

看到連千毅「攏呷賽」一事，館長有感而發，在直播中也提起過去，他表示自己是蘆洲人，看過很多黑道弟兄跑去重慶南路叫囂，這讓他很想告訴所有的年輕人，爸媽把孩子養大是非常辛苦的事，如果是為國捐軀、戰死等，把自己的生命斷送掉，這起碼是有意義的，「但你今天為了逞一時之快，混兄弟很棒，那真的會害死你自己！」

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▲連千毅嗆「三重老大吃屎」惹怒黑幫，8日中午親赴警局說明。（圖／記者劉亮亨攝）

館長直言，很多人都是把兄弟當兄弟，把家人當狗屎，所以他希望，大家不要等事情發生，甚至到了無法挽回的地步，才在那邊悔不當初，他也反問「朋友之間的義氣，有比父母給你的恩情大嗎？」

他也舉出朋友的慘痛經歷，那位友人因為混幫派，開槍打死人，後來入獄被關了25年，最後所謂的大哥、兄弟全都跑光，只有父母為他操心，「好好愛惜自己，多多替父母著想，不要為了逞一時之快，釀成悲劇。」

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▼示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）