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社會 社會焦點 保障人權

連千毅女神妻被盜開IG！她氣炸「只有玩臉書」：跟PO真的是心理變態

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突發中心／綜合報導

「直播拍賣天王」連千毅6日開直播教訓酸民，還嗆「三重幫派大老都是吃屎的」，惹火三重蘆洲的弟兄約戰；後來有網友找出，原來他的石姓老婆就是表特版上神級正妹。受到關注的石女8日在臉書PO文指出，有人盜用照片開設IG，將蒐集證據備案。

連千毅的石姓妻子有一雙白皙長腿，還擁有傲人的E奶上圍，被封為「真人版娜美」。網友指出，石女早於2003年因為亮眼外型，在PTT的表特版引起轟動，也曾看她在高雄鼎山夜市擺過攤，本人笑起來甜美，對客人態度很好。

▲▼連千毅老婆。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲即將成為2寶媽，身材仍保持的非常好。（圖／翻攝自當事人臉書）

目前石女在臉書上擁有3萬多人追蹤，即將升格成兩個孩子的媽，身材、臉蛋仍依舊，更令人羨慕的是連千毅也對她相當疼愛。

由於先生連千毅上了社會版面，她的一舉一動都被外界關注。石女下午在臉書PO文強調，IG上的使用者是盜用者，本人只有玩臉書，也只有一個帳號，其它網站看到的照片全是盜用者，目前已鎖定冒用人士身分。她氣憤地說，「我po什麼、她就po什麼，真的是心理變態。」

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關鍵字：連千毅,寵妻魔人,正妹,女神,表特正妹,盜圖,真人版娜美

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