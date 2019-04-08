影／「攏呷賽」惹怒三蘆黑幫！連千毅主動赴警局說明　老闆下達「禁酒令」

突發中心／台北報導

知名直播主連千毅6日開直播教訓酸民，還嗆「三重幫派大老都是吃屎的」，惹火三重蘆洲的弟兄約戰，7日凌晨聚集了10多名黑衣人到總統府旁的重慶南路與武昌街口噴漆叫囂，警方獲報後也趕抵現場帶回10名關係人。對此，連千毅8日中午主動前往仁愛路派出所說明，而他也接受採訪表示，對於「吃漢堡事件」，他已與對方達成和解，其餘事件都不予追究，且事件是因他酒後失言而起，為防止他再酒後鬧事，他的老闆也對他下達「禁酒令」。

▲連千毅嗆「三重老大吃屎」惹怒黑幫，8日中午親赴警局說明。（圖／記者劉亮亨攝）

靠著「10分鐘內賣出價值破億遊艇」炒起話題，高中畢業的連千毅從14歲起外出打拼，歷經慘賠6000多萬元，到賣掉身家經營當鋪翻身，可說是話題性十足。他6日找到在直播拍賣中鬧場的網友，並到麥當勞請對方吃一頓粗飽；期間還提及曾在三重環河南路開過6槍，嗆聲「某幾名三重知名角頭都是吃屎的」，引發三蘆弟兄的不滿。

▲連千毅酒後鬧事被老闆下達「禁酒令」。（圖／記者劉亮亨攝）

7日凌晨10多名黑衣人在總統府附近滋事，連千毅同日中午也開直播解釋，真的是酒喝多了，前後說錯；沒有講清楚才會造成這次誤會。不過之後陸續有網友起底他的身分，說他曾是黑道、勾搭別人大嫂，甚至還有連千毅被打趴在地的影片在網上瘋傳。

對此，連千毅8日中午主動前往仁愛路派出所說明案情，結束後他也接受訪問表示，他已與被請吃漢堡的男子達成和解，過程中不斷強調都是自己酒後誤事，而也因此被老闆下達「禁酒令」，最後他也因為此次事件造成大家觀感不好，再次向社會大眾表達歉意。

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