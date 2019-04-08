餓32分鐘！女友出招救活4選項　男友「硬踩陷阱題」GG了：被停權1個月

▲女友出招，男友一定要好好選啊！（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

「各位男朋友有話要好好說呀！」一名男網友在臉書《爆廢公社》貼出他和女友的對話，只見女方先叫喚「男朋友，我肚子餓」，要請他幫忙買鍋貼和柳橙汁，原PO看到後就回「等下買」。但這一等就是半小時，女方只好出招，用選擇題讓男方回答。看到結局後，網友們紛紛笑噴「千萬別招惹肚子餓的女人」。

男網友貼出對話，只見女友在下午1點19分先傳訊息「男朋友，我肚子餓，幫我買咖哩鍋貼或是韓式鍋貼＋柳橙汁」，原PO則是「等下買」。經過32分鐘後，女方餓得受不了，再次傳訊息「你的女友已餓死在床上，是否使用道具將她救活？！」還出4個選項「A 咖哩鍋貼＋柳橙汁」、「B 韓式鍋貼＋柳橙汁」、「C 咖哩＋韓式鍋貼＋柳橙汁」、「D 失去女朋友（建議選C）」。

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▲欸原PO啊！怎麼想都不能選D吧！（圖／翻攝自爆廢公社）

原PO看到訊息後便回答「我選D」，但女友更高招，隔2分鐘後回覆「您的選項已生效，失去女朋友連同您的金融卡及提款卡帳戶凍結使用，另外停權3個月cosplay女友使用權」。原PO趕緊回問「不知道現在選C來得及嗎？」結果女方雖然說「回頭是岸，來得及，濕主（施主）！女朋友已找回」，但「女朋友氣未消，停權期限改為一個月」。

▲原PO最後還是被停權1個月了 XD（圖／翻攝自爆廢公社）

原PO崩潰傳了一個「我不能接受」的貼圖，也在留言處表示「我認真懺悔中！真的不能太白目」。其他網友紛紛笑噴回應，「這女友也太可愛了」、「這時候不是應該再選Cx2嗎」、「不不不……是吧！這個到底是在曬幾點的」、「被停權了吧，哈哈」、「這女友哪裡找的？給我也來一份」、「這對話爆廢看看就好，真的這樣做應該死無全屍」、「惹龍惹虎千萬不要惹肚子餓的人，尤其那個人還是你女友，施主你自求多福啦！」

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▼原PO幫女友買鍋貼和果汁。（圖／翻攝自爆廢公社）