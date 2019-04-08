互尬！賴清德9日合體館長　蔡英文同日視訊美國智庫

▲蔡英文、賴清德。（合成圖／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

前行政院長賴清德挑戰爭取連任的總統蔡英文，近日賴清德展開總統初選宣傳活動，9日也將合體網路紅人「館長」陳之漢一起直播和網友互動，但同日蔡英文也將透過視訊在華府「戰略暨國際研究中心」的研討會專題演講，隔空交火意味濃厚。

近期投入2020總統初選的賴清德，近日勤跑各種活動了解民意、拉抬聲勢，他9日晚上8點也將合體館長一起直播和網友互動。被問到是不是要靠館長人氣搶蔡英文的年輕選票，賴清德日前受訪則表示，去參加館長節目是希望讓大家充分了解，他對國家未來發展的方向，強化對年輕朋友、網路朋友的交流。

同一日晚上8時55分，蔡英文也將透過視訊在華府「戰略暨國際研究中心」的研討會專題演講，屆時全程會在網路上公開直播。總統府表示，這次視訊會議由美國智庫主動邀請，而這次視訊會議是蔡英文首度在總統府以視訊會議方式與美國重要意見領袖針對台美關係及區域安全情勢交換意見，也是今年紀念「台灣關係法」立法40週年相關活動之一。

賴清德9日晚間8點合體館長直播，同一日晚間8時55分蔡英文透過視訊在華府「戰略暨國際研究中心」的研討會專題演講，隔空交火意味濃厚。