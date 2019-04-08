　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

連千毅老婆曝光！長腿「深V車頭燈」笑起來超甜美...網淚奔：竟已是2寶媽

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

突發中心／綜合報導

「直播拍賣天王」連千毅6日開直播教訓酸民，還嗆「三重幫派大老都是吃屎的」，惹火三重蘆洲的弟兄約戰，之後身分被起底，甚至有網友找出，原來他的石姓老婆就是表特版上神級正妹。石女不僅有一雙白皙長腿，還有E奶巨乳，被封為「真人版娜美」。

網友指出，連千毅的石姓妻子早在2003年因為亮眼外型，在PTT的表特版引起轟動，也曾看她在高雄鼎山夜市擺過攤，本人笑起來甜美，對客人態度很好。

▲▼連千毅老婆。（圖／翻攝自當事人臉書、卡提諾論壇）

▲石女即將升格2寶媽。（圖／翻攝自當事人臉書）

目前石女在臉書上擁有3萬多人追蹤，即將升格成兩個孩子的媽，身材、臉蛋仍依舊，更令人羨慕的是連千毅也對她相當疼愛。只不過有網友得知石女是2寶媽的消息後相當心碎，直呼「怎麼可能，保養的也太好了」。

石女在臉書上放閃，貼出2人對話，內容提及她因懷孕又擔心孩子照顧發生安危，便向連千毅尋求意見，沒想到對方直接開口「我請外勞吧」、「一個月給妳10萬」，讓她「感動得痛哭流涕」、「寵妻魔人」、「有你這些話，我做牛做馬也甘之如飴」，閃爆眾人。

【更多新聞】

嗆「三重老大吃屎」！連千毅被修理影片瘋傳...小弟全面開戰：做敵人

台南嬤倒公墓草叢呵呵笑：他帶我來玩！監視器一看沒人...警爆雞皮背後涼

台中80kg肉女狠推男友下水！冷眼看沉入溪中...他託夢一句話破案

ET快訊
母女3人逛寶雅　小女兒遭噁男尾隨舔腳趾嚇傻...只能讓他舔
楊楊近照帥炸！她無名小站當年最愛「華華和宗迪」釣出一票妹子

關鍵字：連千毅,寵妻魔人

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

疑妻有小王　病夫嗆「X的很爽吼」按摩棒塞下體

「整個腹部都是液體」脫光嘿咻人妻19次！　小王：我來滿足妳

持牙刷性侵弱女子！渣男辯「只是挑逗」...揭童年被強暴陰影：我要報復

女大生趴桌休息遭襲胸！　男同學竟回訊：摸起來很舒服

小三否認婚外情！人夫說溜嘴「她奶有痣、屁股有疤」...正宮聽完氣暈

首賣就獲利382萬元　加國男再走私38公斤大麻花栽了

兒把台大女「卸16塊殘忍分屍」！曾幫他搬行李...父母獲不起訴

忘了拉手剎車...　深澳漁港釣客眼睜睜看愛車滑落海

執法利器再升級　海巡署新造35噸艇8日開工　

從微信買大陸壯陽藥　高雄男吃上「過失輸入禁藥罪」

喜歡肢體觸碰、裝笨又弱是絕招　綠茶婊「漁夫撒網」5大渣行為！

爸買尿布！發燒3歲兒怕傳染別人　貼心站門外喊：「我在這裡等」

騎士壓車直撞中埔「阿婆彎」雜貨店 幹譙嬤重出江湖：恁娘！出歹誌吼！

「當順服妳的妻子」女友下跪求婚　正妹含淚答應：謝謝妳，我願意！

蔡詩芸一拆禮物尖叫「你這騙子」　 王陽明驚喜藏N天閃炸

媽「機關槍式關心」干擾打遊戲！　女兒用假血惡整...當面暈倒嚇壞她

犯罪者自白！6種照片別PO社群軟體 比「YA」等於公開個資

劉德華賣按摩椅「拜託幫幫我」　黃子佼虧：你壓力很大啊！

Gail「dadalala」盲唱中文歌　和李千那一起心花開了～

詐騙惹到配音員扮布蘭妮反整他　上MTV節目嗨到忘我：再唱一首！

首賣就獲利382萬元　加國男再走私38公斤大麻花栽了

兒把台大女「卸16塊殘忍分屍」！曾幫他搬行李...父母獲不起訴

忘了拉手剎車...　深澳漁港釣客眼睜睜看愛車滑落海

執法利器再升級　海巡署新造35噸艇8日開工　

從微信買大陸壯陽藥　高雄男吃上「過失輸入禁藥罪」

人夫搞外遇還有私生子　女兒驗DNA心寒...元配最後才知

車輛陷都蘭觀海平台礫石區　漲潮快被淹沒！警民即刻救援

他仿蜘蛛人攀爬行竊　得手大搖大擺走大門...屋主回來了

吸金「講師」自立門戶繼續騙　以太幣投資詐2億再搜索

男童吃軟糖...吐出一根生鏽鐵釘！　母：看到快嚇死

快訊／衛福部宣布本年度公費流感疫苗全面改打四價

腰椎骨折劇痛難眠　骨水泥微創手術讓96歲阿嬤一覺到天亮

爭議中上任　第一金董座廖燦昌要以績效服人

首賣就獲利382萬元　加國男再走私38公斤大麻花栽了

兒把台大女「卸16塊殘忍分屍」！曾幫他搬行李...父母獲不起訴

領中國身分證「台灣戶籍被廢」　邵子平告移民署：我的健保沒了

普侯斯安打數超越鈴木一朗　楚特力挺打點再追貝比魯斯

僅6張桌「明福台菜」米其林摘星後換上漂亮桌巾　老顧客：摘心

陸央行4個月豪買42.9噸黃金　花550億抗不穩定風險

忘了拉手剎車...　深澳漁港釣客眼睜睜看愛車滑落海

社會熱門新聞

連千毅被修理影片瘋傳　小弟全面..

快訊／男女象山遭搶　女嚇到爆哭

喝下加料啤酒！按摩妹醒來「床單..

學徒是學技術　他討回18萬加班..

母女3人逛寶雅　小女兒遭噁男尾..

連千毅老婆曝光　「深V車頭燈」..

休旅車撞凹瑪莎拉蒂車頭　女駕駛..

最窮剩21塊！連千毅神逆轉....

直播主嗆「三重大老都吃屎」　三..

撞阿婆灣雜貨店　幹譙嬤：恁娘！

「三重大老都吃屎」連千毅急喊誤..

女友要分手…恐怖男脫光她逼道歉

即／台中大遠百墜落！女摔13樓..

我月薪12萬！她滑倒「膝蓋爆了..

更多熱門

相關新聞

連千毅起底！　入獄報到還帶手指虎

知名的網路拍賣一哥連千毅日前因網路直播請酸民「吃漢堡」過程中「嗆聲某幾名三重知名角頭攏是吃屎」引發台北市深夜聚眾滋事引發討論，曾偵辦過連的警員私下透露，早年連男行事作風強悍兇狠，曾因不滿警方臨檢酒店毆打警察造成警員手骨折遭判刑、2016年連男因暴力討債須入獄服刑，入監報到時還被法警查出攜帶手指虎、遭加碼判刑3個月。

連千毅被修理影片瘋傳　小弟全面開戰

連千毅被爆勾搭大嫂！孕妻反擊：他是寵妻魔人

連千毅臉書曾嗆海署人員　出來吃漢堡

連千毅直播惹火角頭　5煞叫囂放砲被逮

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 張國榮 我們與惡的距離 酒駕修法 愛山林 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

電梯遇酒醉妹「我住301」他帶回家好掙扎

連千毅被修理影片瘋傳　小弟全面開戰

快訊／男女象山遭搶　女嚇到爆哭

淫亂爸要繼母扮狗　17歲女兒力挺

正妹空姐KTV穿超辣！網暴動：好兇

女上吊「拳頭緊握」　一個月後負心男車禍亡

喝下加料啤酒！按摩妹醒來「床單全是血」

美國住7天下面洗不乾淨　連衛生紙都不一樣

周三起「北部連下5天」　周五開始雨罩全台

女友出招救活4選項　男友硬踩陷阱題GG了

《與惡》槍響！賈靜雯和她互譙2分鐘

連千毅被爆勾搭大嫂！孕妻反擊：他是寵妻魔人

抗藥菌致死率6成　5成病患90天亡

他買鹽酥雞總拿3支竹籤原因曝光　釣出一堆人

學徒是學技術　他討回18萬加班費

更多

最夯影音

更多

喜歡肢體觸碰、裝笨又弱是絕招　綠茶婊「漁夫撒網」5大渣行為！

爸買尿布！發燒3歲兒怕傳染別人　貼心站門外喊：「我在這裡等」

騎士壓車直撞中埔「阿婆彎」雜貨店 幹譙嬤重出江湖：恁娘！出歹誌吼！

「當順服妳的妻子」女友下跪求婚　正妹含淚答應：謝謝妳，我願意！

蔡詩芸一拆禮物尖叫「你這騙子」　 王陽明驚喜藏N天閃炸

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面