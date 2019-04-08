連千毅老婆曝光！長腿「深V車頭燈」笑起來超甜美...網淚奔：竟已是2寶媽

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「直播拍賣天王」連千毅6日開直播教訓酸民，還嗆「三重幫派大老都是吃屎的」，惹火三重蘆洲的弟兄約戰，之後身分被起底，甚至有網友找出，原來他的石姓老婆就是表特版上神級正妹。石女不僅有一雙白皙長腿，還有E奶巨乳，被封為「真人版娜美」。

網友指出，連千毅的石姓妻子早在2003年因為亮眼外型，在PTT的表特版引起轟動，也曾看她在高雄鼎山夜市擺過攤，本人笑起來甜美，對客人態度很好。

▲石女即將升格2寶媽。（圖／翻攝自當事人臉書）



目前石女在臉書上擁有3萬多人追蹤，即將升格成兩個孩子的媽，身材、臉蛋仍依舊，更令人羨慕的是連千毅也對她相當疼愛。只不過有網友得知石女是2寶媽的消息後相當心碎，直呼「怎麼可能，保養的也太好了」。

石女在臉書上放閃，貼出2人對話，內容提及她因懷孕又擔心孩子照顧發生安危，便向連千毅尋求意見，沒想到對方直接開口「我請外勞吧」、「一個月給妳10萬」，讓她「感動得痛哭流涕」、「寵妻魔人」、「有你這些話，我做牛做馬也甘之如飴」，閃爆眾人。

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