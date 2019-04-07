不用跟人搶扶轎　柯文哲：跟著媽祖遶境感受台灣才重要

▲台北市長柯文哲參拜大甲媽。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台北市長柯文哲7日下午5點15分前往大甲鎮瀾宮參拜，他說，他知道很多政治人物也都來參拜甚至扶轎，但他覺得不需要，今天就單純還願，跟著媽祖遶境，回到台灣最底層感受台灣生命力才重要。

柯文哲和前行政院長賴清德兩人原本預訂7日下午5點前往大甲鎮瀾宮參拜，但兩人刻意錯開，賴先到達，一致詞完，人都還沒走出廟門，司儀便高喊歡迎台北市長柯文哲蒞臨，鎮瀾宮董事長顏清標剛送去賴清德，又馬上轉身陪柯走進廟門，柯一進門，高喊「總統好」、「柯文哲加油」聲浪不絕於耳。

顏清標表示，柯文哲5年前就跟著遶境，走完九天八夜，柯也很想這次再走完全程，但是碰上市議會開會，不過，媽祖都知道柯的誠意百分百，顏也預祝柯市政順利。

▲柯文哲在裕珍馨董事長陳裕賢（左）陪同下參觀糕餅歷史。（圖／記者鄧木卿攝）

柯文哲致詞表示，除了祈求國泰民安之外，更希望大家一路上遶境平安。由於現場太過吵雜，柯後來選在宮廟外的裕珍馨餅店受訪。

柯文哲說，2014年就跟著走過一次，去年選舉前也有來過，當時就向媽祖許願說，如果連任會再來拜拜，所以，說是信仰也好，反正就是單純還願，他知道，今天有很多政治人物都來參拜或是扶轎，不過，他覺得不要跟人去扶轎，單純還願就好。

今年不巧碰上市議會兩天開議，所以他能走多少就算多少，他也強調，這次參拜也不用試水溫，完全就平安心。

柯文哲還說，大甲鎮瀾宮已存在上百年，遶境一定有他的社會意義在，他有時回頭看2014年那次遶境的影片，覺得就該回到台灣最底層，感受台灣生命力。

他說，雖然中南部民眾比較熱情，直喊總統好，但他不喜歡人家喊，他認為不管別人如何起鬨，就是要做自己該做的事，真實的自己不要跟包裝過的差太多，莫忘初衷，人活在世界，心存善念盡力而為就好。