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柯文哲參加媽祖遶境：「身體開始有狀況」...一夜沒睡先灌蠻牛

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▲▼台北市長柯文哲跟隨大甲媽祖遶境，一夜未闔眼，狂喝蠻牛。（圖／翻攝自柯昱安臉書）

▲台北市長柯文哲一夜未闔眼，喝蠻牛提神。（圖／翻攝自柯昱安臉書）

政治中心／綜合報導

台北市長柯文哲7日到台中大甲鎮瀾宮送媽祖起駕，他也跟著出發，在8日上午已經步行抵達彰化，預計27小時內要走超過70公里。今年59歲的柯文哲在歷經一夜沒睡的情況下，一早就灌了蠻牛，直呼想睡覺；隨後他又在臉書上表示，「身體開始有些狀況，不確定行不行」，讓網友們好心疼。

根據柯陣營初步規劃，柯文哲在4月7日傍晚5點將先到大甲鎮瀾宮參拜，接著在深夜12點時出發展開遶境出，夜行日休，預計步行10個小時到彰化的南瑤宮參拜後休息，入住香客大樓，過程中將停留2次做休息。接著8日晚間6點自南瑤宮媽祖文化館出發，預計在9日凌晨3點30分抵達西螺福興宮香客大樓住宿休息。

▲▼台北市長柯文哲跟著大甲媽祖遶境。（圖／翻攝自柯文哲臉書、IG）

▲台北市長柯文哲跟隨大甲媽祖遶境。（圖／翻攝自柯文哲臉書、IG）

接著9日中午11點30分，柯文哲一行人將到西螺的福興宮參拜，接著展開步行，預計晚間10點抵達嘉義縣新港的奉天宮參拜。柯文哲前3天將一口氣走超過110公里，9日稍作休息後，將返回台北準備10日下午的議會開議備詢。

柯文哲8日早上7時在臉書上po文表示，整夜急行軍有感，在城市待太久了，已經很久沒有聽到田裡的青蛙叫聲。每走一步，抬起頭來還是綿延不絕的台一線，看不見路的盡頭，疲累感不斷累積，反而蛙叫蟲鳴可以療癒身心。還有令旗上叮叮噹噹的鈴鐺聲，讓我常保一顆虔誠的心，為還願之旅繼續努力。「一夜的奔波，我們到了大肚，短暫停留後，繼續朝彰化出發，終於快要休息了。」

▲▼台北市長柯文哲跟著大甲媽祖遶境。（圖／翻攝自柯文哲臉書、IG）

一行人在上午抵達彰化後，柯文哲更新IG動態，並且分享至臉書，內文提到「一夜長征後換成高溫日曬，我們終於抵達彰化。身體開始有些狀況，不確定行不行，總之還是先讓我好好睡一覺，下午再說。」

柯文哲文章po出不到一小時，就吸引1.7萬人按讚，許多網友在底下關心，「阿伯千萬要好好保重身體，因為您是我們對台灣未來的希望」、「我們需要柯P的健康，你的意志力早已證明全台灣了，務必充分休息再做考量」、「阿伯，注意身體健康，走歸走，別讓自己受傷，媽祖會罵人的喔」、「阿北你是光 要好好保重身體」。

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關鍵字：柯文哲,柯P,大甲媽祖,媽祖遶境,鎮瀾宮

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