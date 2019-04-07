柯粉起鬨高喊「總統好」　柯文哲：就不喜歡人家這樣

▲柯文哲參加大甲媽繞境。（圖／攝影中心攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲7日到大甲鎮瀾宮送媽祖起駕，柯文哲受訪時強調這次是來還願，還透露「每個人有每個人心裡的秘密，還願就是我的秘密」；而面對許多鄉親大喊「總統好」，柯文哲似乎很不適應，直說「我就不喜歡人家這樣」。

柯文哲隨後轉往裕珍馨三寶文化館參觀展覽，並接受媒體聯訪。柯文哲表示，2014其實2014我走過一次，要說信仰也可以，去年在選舉前有到再到鎮瀾宮燒香，許願如果連任會再來走一次，所以這次來是還願，強調不跟別人一樣扶轎，只是還願，但中間卡到議會議程需回台北，會盡量走多少、算多少。

被問到要趁這次試水溫、衝人氣嗎？柯文哲回說，「不用不用」、「平常心」。而這次有新的願望？柯說，「沒有啦，純粹，拜拜，這樣啦，大甲媽祖遶境存在超過一百年，買次有200萬人潮，一定有社會意義，可以看2014影片，就是我要的目的，回到最底層感受台灣生命力。」

柯文哲曾說，覺得自己在台北人氣不如中南部，是不是中部民眾比較熱情？柯文哲回稱，沒有熱情不熱情，很多東西，還是那句話，平常心，做該做的事就好。

有許多民眾見到他都喊「總統好」，是否會覺得尷尬？柯文哲說，「我就不喜歡人家這樣」，不管人家怎麼起鬨，我們做該做的事，做我們自己就好，應該是這樣，不要讓真實的你跟包裝出來的差太多，每次幕僚說這不可以講，那不可以講 ，試圖包裝的柯文哲跟真實的差太多，真實是怎樣，就呈現出來怎樣，我每次想一想，莫忘初衷，做自己就好了。媒體追問，有什麼想講不能講的？柯直說「太多了。」

柯文哲稍早在臉書談到自己是假新聞受害者，柯進一步解釋，台灣是這樣，他太不喜歡買廣告，老實講有時候台灣假新聞太多，「媒體可以有立場，但是不要故意黑人家。」

媒體再問，還願時眼眶紅，好像有哽咽，柯文哲回說，「沒有，沒有，每個人有每個人心裡的秘密，還願就是我的秘密」。至於有新的願望嗎？柯說「沒有、沒有」。