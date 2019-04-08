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北市9議員跨黨成立性平連線　將質詢柯文哲5/24同婚合法準備

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▲▼北市議員跨黨挺性別平等。（圖／記者楊亞璇攝）

▲北市議員跨黨挺性別平等。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市議員邱威傑等9位跨黨派議員及性別團體，在8成立「台北市議會促進性別平等連線」，宣示將共同監督柯文哲市長在五月同志婚姻施行後，能否確實保障同志權益。議員林穎孟表示，將在柯文哲施政報告時，針對台北市政府是否已經對5月24日即將上路的同婚合法化做好準備，提出相關質詢。

「台北市議會促進性別平等連線」由邱威傑（呱吉）議員、王閔生議員、王世堅議員、吳沛憶議員、戴錫欽議員、林穎孟議員、林亮君議員、黃郁芬議員、苗博雅議員等九位跨黨派議員共同發起。

林穎孟預告，將在柯文哲施政報告時，針對台北市政府是否已經對5月24日即將上路的同婚合法化做好準備，提出相關質詢。她強調，後天施政質詢馬上可以檢驗連線成員有沒有做到積極監督市府的承諾，針對同志婚姻即將在下個月25日合法可能產生的問題，她將要求市府說明是否已在制度及人力上做好準備。

據統計，目前台北市各區戶政事務所一個月平均只處理約105件結婚案，以一天不到10件的量能，如果沒有提前規劃，恐怕無法負擔想搶在第一天結婚的人潮。

林亮君表示，教育部將同志教育改為性別平等教育，並且納入教材的編列後，台北市各級學校都面臨相當大的壓力，也有不少既定立場的家長團體想要進入相關委員會，試圖影響性別教育的議題，她承諾，將會努力為這個議題發聲。

王閔生提到，過去曾多次針對性別議題提出質詢且推動相關政策，如將同志伴侶納入臺北市聯合婚禮、爭取酷兒影展的經費、要求市府成立同志友善中心、成立彩虹文化地景等。

邱威傑表示，在台北市議會63位議員中，目前已有9位議員參與共同發起，可以說比例非常高，也有不少議員雖然沒有連署，但非常樂意支持，積極監督台北市政府。

苗博雅議員舉例，此次「台北市議會促進性別平等連線」中，光被認為是傳統選區的大安、文山區，就有三位議員參與，希望政治人物別再認為推動性別平等是票房毒藥，或推託因為選民結構而不方便為此議題發聲。

連線訴求包括，一、積極監督市府於同志婚姻施行後之相關施政，確實保障同志權益；二、.擴大台北市性別平等教育委員會參與，並要求委員會組成回歸專業；三、推動議會響應多元性別族群活動，打造性別友善城市；四、鼓勵台北市內各級學校積極推動性別平等教育，內容應兼具適齡與法定要求；五、每季與民間團體、家長團體、教師團體及學生團體召開座談會，共同研商促進台北市落實性別平等。

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