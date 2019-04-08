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ET民調／韓41%、蔡21.6、柯26.8%　國民黨：推最強人選！

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▲ET民調：2020總統大選。（圖／ETtoday民調雲）

記者徐政璿／台北報導

《ETtoday新聞雲》最新民調結果顯示，若2020總統大選是藍綠白三組對戰的話，高雄市長韓國瑜仍是最強的人選，不管是對上總統蔡英文、台北市長柯文哲，或是前行政院長賴清德跟柯文哲這個組合，韓國瑜都能擊退所有的候選人。對此，國民黨中央回應，會以2020重返執政為最重要的考量，穩健的推出最強人選。

 《ETtoday新聞雲》於2019年3月27日至4月2日透過結合網路與電話訪問調查，進行「2020總統選舉追蹤調查」，共計完成5,627份有效樣本。

調查結果發現，在藍白綠不同對戰組合的候選人支持度方面，民進黨仍是由蔡英文總統競選連任，蔡英文21.6%、韓國瑜41.1%、柯文哲26.8%。反觀若民進黨是由賴清德出馬，賴清德22.8%、韓國瑜40.4%、柯文哲26.6%。

對此，國民黨副發言人洪于茜回應，民調是浮動的，因應大家每段時間關注的重點不一，每次的言論或事件也都或多或少影響到民調高低；如果在民調上看到極端的變化，可以去關注是否有特定事件影響，至於平時在人氣度層面，就是作為一個參考的平均指標。

洪于茜表示，相信每一位被放入民調的人，內心各自都會有一把量尺，去在理想和現實中評量參考的程度，至於中央當然就是一貫的，會以2020重返執政為最重要的考量，穩健的選出最強人選。

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關鍵字：2020,國民黨,民進黨,韓國瑜,蔡英文,柯文哲,民調

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