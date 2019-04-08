後車窗寫9字！小孩曝光爸「邊ㄩㄢˊ人身分」　媽一看笑歪：難怪變焦點

▲小孩在後車窗寫字，讓媽媽笑噴。（圖／翻攝自爆笑公社）

網搜小組／綜合報導

車子開久了，總會蒙上一層灰，很多小孩子這時候喜歡在車窗上畫畫。一位媽媽在臉書《爆笑公社》貼出照片，只見小孩在後車窗上寫了「9個字」，讓媽媽笑噴「孩紙，我知道你很關心爸爸，但是你爸爸知道他開車時，都是大家注目的焦點嗎？」。其他人也留言，「爸爸沒秘密了」、「笑死」、「爸爸好可憐」。

這位媽媽貼出後車窗的照片，還在文中標註「#童言童語」、「#邊緣人」、「#邊圓人」，只見上面有9個字「爸爸是邊圓（緣）人 哈～哈～哈」。看到照片後，許多網友紛紛笑回，「原來還有這招，下次來寫個單身狗求脫魯」、「該洗車了」、「你爸邊緣……你知道你是邊緣人的小孩嗎？哈哈哈哈」、「爸爸會叫你緣罰寫100遍」、「老爸停好車看到，你就死定了」、「論洗車的重要性哈哈哈哈哈」。

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▲這樣寫……大家不就都知道爸爸是「邊圓人」了嗎 XD（圖／翻攝自爆笑公社）

還有人根據小朋友的錯字「邊『緣』人」，來猜測爸爸的外型，「可以想像他爸爸一定是胖胖圓圓的」、「爸爸一定長的很圓」、「畫面閃過～圓滾滾的」、「肚子邊，圓的」、「爸爸豪可憐，邊圓，又邊又圓」、「爸爸圓錯了嗎」、「孩子……爸爸多圓我們都猜到了……有空多跟爸爸去運動好嗎？」

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