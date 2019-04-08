清明連假店休！他一看理由：老闆割X皮…休息2天「抬頭相見」笑炸網

▲老闆出示店休公告，原因竟然是這兩天要割包皮。（圖／翻攝自爆笑公社）

網搜小組／綜合報導

清明連假民眾都忙著掃墓或出遊，不少店家也因此關店公休，不過就有民眾發現，台中一間店家在4月6日、7日休息的理由，竟然是因為「老闆割包皮」導致身體不適，還預告8日「抬頭挺胸與你相見」，紙條太幽默讓網友們紛紛秒讚。

一名網友在臉書社團「爆笑公社」上傳店家的店休公告，內容寫著：「老闆割包皮故身體不適，4月6日至4月7日店休，4月8日抬頭挺胸與你相見！」該張公告的左下腳，還畫了一隻露出頭部、脖子上綁著蝴蝶結的烏龜，網友趕緊拍下來「……」同時相當無言。

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照片一出，網友們紛紛留言表示：「休太久了……我割完當天就開始走跳了」、「順便割雙眼皮吧」、「這三天再測試成果」、「老闆工作到一半X起，可能又要店休了」、「屌休一波」、「祝老闆早日康復」、「這應該是大里菜市場內那攤，每次休息貼紙條都很好笑」。

還有網友表示：「客人會不由自主看他那裡」、「廣告的目的在於吸引人的注意，老闆成功了」、「全台灣都知道這老闆割包皮了」、「穿辣一點去買老闆很快又要休息傷口又裂了」、「我只注意到左下方的烏龜，畫得太可愛了」、「老闆成功吸引很多客人」。