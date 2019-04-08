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社會 社會焦點 保障人權

兒把台大女「卸16塊殘忍分屍」！曾幫他搬行李...父母獲不起訴

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突發中心／新北報導

台大黃姓女學生遭健身教練男友朱峻穎大卸16塊分屍殺害，殘忍手段令人髮指。由於朱峻穎已自殺身亡，檢方正式處分不起訴。至於他的父母疑似知情、協助搬運遺體涉殺人罪嫌部分，檢方認為無積極證據，因此將2人不起訴處分。

回顧案情，警方根據監視器畫面推斷，朱峻穎2018年5月20日就已痛下狠手殺害黃女；事發當天，朱男先以鈍器敲暈黃女，隨後再將其拖往住處浴室，將其頭髮全剃光，並以開山刀支解分屍，一共分裝成7袋埋藏於社區的花圃中。

▲▼分屍男朱峻穎父母陪兒子將板橋住處的寢具搬離。（記者陳雕文翻攝）

▲分屍男朱峻穎父母陪兒子將板橋住處的寢具搬離。（記者陳雕文翻攝）

朱男在行凶後態度仍相當淡定，還曾返回桃園平鎮老家陪父母，但不久就又失去行蹤，選擇在黃女老家大溪附近的一間汽車旅館藏身，直到28日凌晨撥打電話給父母時，電話另一頭焦急詢問「你到底在哪？警察在找你」。

他自知無法再躲，連夜搭乘計程車北上板橋，才剛踏進社區就看到大批警力正在現場挖掘、採證，確認事跡敗露後再度驅車前往新莊長青街舊衛生所大樓，並以童軍繩在鐵窗處上吊身亡。

▲▼朱男父親匆匆離開，不發一語。（圖／記者陳雕文攝）

▲兒子解剖當日，朱父匆匆離開，全程不發一語。（圖／記者陳雕文攝）

事後有協助找尋屍塊的葬儀社業者透露，朱峻穎的父親趕到上吊現場時，曾對屍體說「早就叫你勇敢面對，為什麼你要選擇這條路」，懷疑朱男父母早已知情。

雖檢警曾要求對朱男父母進行測謊，協助釐清案情，但是遭拒絕。檢方8日偵查終結，認定若朱峻穎父母真有湮滅或隱匿犯意，人員怎會在現場找到行兇的證物，且朱父已經通過測謊，無積極證據證明2人協助共同殺人、損壞丟棄屍體等犯行，因此予以不起訴。

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關鍵字：板橋分屍,分屍,台大女學生,朱峻穎,健身教練,父母,不起訴

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