分析「黨內初選」殺紅眼3原因　媒體人：就是場親痛仇快的消耗戰

2026九合一選舉受到矚目，但各黨黨內初選卻陸續傳出互相攻擊消息，民眾黨汐止區主任黃守仕日前更點名遭主席黃國昌四金釵之一的「陳語倢」抹黑，宣布退選。對此，媒體人樊啓明今（29日）表示，2026選舉年，第一場戰役已經登場，就是議員「黨內初選」，往往刀刀見骨、殺紅眼。他也列出3原因直言，所以初選的本質就是一場「親痛仇快」的消耗戰。

樊啓明表示，2026選舉年，第一場戰役已經登場，就是議員層次選舉的「黨內初選」，而且往往砍起來都是刀刀見骨，殺紅眼的內訌更殘忍，對同黨支持者來說很難調適「為什麼要火車對互撞」？但這恐怕是無法避免的結構性因素，有幾個因果關係的底層邏輯。

樊啓明指出，第一「因為『太像』，只能打泥巴仗」，在大選可以用「統獨」、「顏色」來區隔對手；但在初選，大家同一出品，比不出「誰的政策好」，只能轉而證明「誰人品爛」，這導致戰場必然從「政策辯論」沈淪為「人身攻擊」。

樊啓明指出，第二「只有一個位子，輸了就失業」，議員選舉是多席次，這一區選十個，彼此還有空間；但初選通常只提一席，不是你死，就是我活，這種巨大壓力，逼得候選人必須無所不用其極。

樊啓明認為，第三「不敢賭對手的良心」，恐怖的心理戰，如果自己守規矩，但對手抹黑我，自己就輸定了，在缺乏互信的情況下，「先下手為強」，結果就是大家都變成了壞人，因為沒人敢冒險當好人。

樊啓明強調，所以說初選的本質就是一場「親痛仇快」的消耗戰。