寒流發威襲日本！東北暴雪破表「青森積雪5公尺」　東京也將降雪

▲日本北海道札幌市降下暴雪，新千歲機場周邊交通網癱瘓，JR北海道決定晚間停駛。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

低氣壓迅速發展，受到強烈冬季型氣壓的持續影響，日本各地降雪明顯增強。日本氣象廳指出，至明（30）日為止，北日本至西日本沿岸將出現大雪，部分太平洋沿岸平地也可能積雪，甚至就連東京都23區也會出現些微降雪，當局呼籲民眾嚴防交通受阻、除雪意外及雪災所衍生的風險。

根據《日本放送協會》，日本氣象廳表示，目前日本上空受到典型的冬季型氣壓影響，冷空氣持續南下，導致北日本到西日本的日本海（東海）沿岸降雪顯著。從今（29）日深夜至30日清晨，各地降雪明顯增強，部分地區已出現短時間內大量降雪的情況。

截至30日上午6時的6個小時以內，山形縣小國町及新潟縣妙高市關山觀測到19公分積雪；北海道安平町及新潟縣關川村下關也累積16公分降雪。由於前期持續降雪，部分地區積雪量已明顯高於往年同期。

日本氣象廳指出，截至29日上午6時的積雪深度顯示，青森縣八甲田山系的酸湯已達4公尺79公分、新潟縣魚沼市守門為2公尺55公分、札幌市市區也累積86公分，對日常生活與交通造成不小影響。

未來降雪仍將持續。日本氣象預測指出，上空強烈寒氣持續流入，至30日為止，東北地區以及東日本至西日本日本海沿岸將持續降雪，部分平地也可能出現大雪情況。

預估至30日清晨的24個小時以內，降雪量較多的地區包括新潟縣與北陸地區，最多可達70公分；近畿地區約60公分；東北地區約50公分；關東甲信與東海地區約40公分。

此外，從30日清晨至31日清晨的24個小時內，東北地區降雪量最多可達70公分、新潟縣約50公分、北陸地區約40公分、近畿地區也可能再降下30公分積雪。

日本氣象廳特別提醒，北陸與近畿地區可能將流入發達雪雲，短時間內降雪量急增。平時較少降雪的關東南部及東海等太平洋側平地，也可能出現降雪與積雪現象，東京23區不排除出現些微降雪。

日本氣象廳呼籲，民眾須高度警戒積雪與路面結冰對交通造成的影響，同時防範雪崩、電線與樹木積雪導致停電，以及屋頂積雪滑落等風險。另外，進行除雪時務必配戴安全繩索與安全帽，事前做好暖身，並避免單獨作業，盡量與他人結伴進行，以降低意外發生的風險。