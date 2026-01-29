　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

寒流發威襲日本！東北暴雪破表「青森積雪5公尺」　東京也將降雪

▲▼日本北海道札幌市降下暴雪，新千歲機場周邊交通網癱瘓，JR北海道決定晚間停駛。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本北海道札幌市降下暴雪，新千歲機場周邊交通網癱瘓，JR北海道決定晚間停駛。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

低氣壓迅速發展，受到強烈冬季型氣壓的持續影響，日本各地降雪明顯增強。日本氣象廳指出，至明（30）日為止，北日本至西日本沿岸將出現大雪，部分太平洋沿岸平地也可能積雪，甚至就連東京都23區也會出現些微降雪，當局呼籲民眾嚴防交通受阻、除雪意外及雪災所衍生的風險。

根據《日本放送協會》，日本氣象廳表示，目前日本上空受到典型的冬季型氣壓影響，冷空氣持續南下，導致北日本到西日本的日本海（東海）沿岸降雪顯著。從今（29）日深夜至30日清晨，各地降雪明顯增強，部分地區已出現短時間內大量降雪的情況。

截至30日上午6時的6個小時以內，山形縣小國町及新潟縣妙高市關山觀測到19公分積雪；北海道安平町及新潟縣關川村下關也累積16公分降雪。由於前期持續降雪，部分地區積雪量已明顯高於往年同期。

日本氣象廳指出，截至29日上午6時的積雪深度顯示，青森縣八甲田山系的酸湯已達4公尺79公分、新潟縣魚沼市守門為2公尺55公分、札幌市市區也累積86公分，對日常生活與交通造成不小影響。

未來降雪仍將持續。日本氣象預測指出，上空強烈寒氣持續流入，至30日為止，東北地區以及東日本至西日本日本海沿岸將持續降雪，部分平地也可能出現大雪情況。

預估至30日清晨的24個小時以內，降雪量較多的地區包括新潟縣與北陸地區，最多可達70公分；近畿地區約60公分；東北地區約50公分；關東甲信與東海地區約40公分。

此外，從30日清晨至31日清晨的24個小時內，東北地區降雪量最多可達70公分、新潟縣約50公分、北陸地區約40公分、近畿地區也可能再降下30公分積雪。

日本氣象廳特別提醒，北陸與近畿地區可能將流入發達雪雲，短時間內降雪量急增。平時較少降雪的關東南部及東海等太平洋側平地，也可能出現降雪與積雪現象，東京23區不排除出現些微降雪。

日本氣象廳呼籲，民眾須高度警戒積雪與路面結冰對交通造成的影響，同時防範雪崩、電線與樹木積雪導致停電，以及屋頂積雪滑落等風險。另外，進行除雪時務必配戴安全繩索與安全帽，事前做好暖身，並避免單獨作業，盡量與他人結伴進行，以降低意外發生的風險。

01/27 全台詐欺最新數據

501 2 4927 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／張美阿嬤農場三姊重砲開撕！　揭弟毒殺動物真相
第2個陳尚潔？　剴剴案又一女社工遭函送
小S女兒「透視bra」解放細肩帶！　超兇身材看光
最誇張尾牙！「加碼金額太狂」全場瘋了　艾力克斯：我要這種老闆
「無菸城市」示範區！迪化年貨大街全面禁菸　吸菸區在大稻埕碼頭
快訊／不爽鄰居半夜洗澡太吵！　廚師亂刀殺死他
快訊／股王飆漲撐盤！　再創新天價
土風舞女師被割頸　爆血打給兒：快點來！媽快死了
快訊／UBA「混血王子」淪詐團共犯遭起訴

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

20歲年輕人北捷沒讓優先席　68歲男揮拳揍臉怒喊：台灣教育失敗

點名南韓　美財長：國會批准前協議不存在

點名南韓　美財長：國會批准前協議不存在

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）於28日接受採訪時強硬表態，直言在南韓立法機構（國會）正式批准之前，美韓之間的貿易協議根本不存在。此番言論正值總統川普（Donald Trump）威脅將對南韓加徵對等關稅至25%之際，美方立場顯得格外強硬。

日本晚間規模5.1地震！初判最大震度3級

日本晚間規模5.1地震！初判最大震度3級

北海道暴雪　今、明夜間列車「全面停駛」

北海道暴雪　今、明夜間列車「全面停駛」

川普政府不爽　青瓦台認：國會投資立法延宕

川普政府不爽　青瓦台認：國會投資立法延宕

日本54年來首次無大貓熊　陸專家嘆：不太可能有後續

日本54年來首次無大貓熊　陸專家嘆：不太可能有後續

日韓要聞日本降雪寒流

