熟睡中「子彈射穿枕頭」！泰男奇蹟毫髮無傷　彈殼卡枕心

▲維拉薩起床發現牆壁有遭子彈射穿的痕跡。（圖／翻攝自Talk News Online，下同）

記者王佩翊／編譯

泰國大城府一名31歲男子維拉薩（Weerasak Wichitkarnpana）20日下午在家中睡覺時，突然有2顆流彈射入屋內，其中一顆直接擊中他的枕頭，而他絲毫未察覺，直到醒來後發現床上和臥室地板散落著水泥碎片，仔細查看才發現自己險些中彈。

根據The Thaiger報導，維拉薩平時和妻子、父親、弟弟以及弟媳同住，但因為他的工作是夜班，因此通常會在白天睡覺。20日他照常在白天補眠，然而下午2時從睡夢中醒來，卻發現床上和臥室地板上散落著水泥碎片和灰塵。

他循著痕跡檢查，赫然發現臥室牆壁上出現一個彈孔，房間外的窗戶也被擊碎。更驚人的是，他在臥室外找到一枚銀色彈殼，並在自己的枕頭裡發現一枚彈殼。

維拉薩心有餘悸地說，「我當時沒有把頭枕在那個枕頭上，而是拿來墊腳。」所幸子彈從他身旁擦過，讓維拉薩毫髮無傷地逃過一劫。維拉薩猜測，這2顆子彈可能來自不同的槍枝，但完全想不透為何有人要朝他家開槍。

維拉薩的父親向媒體表示，當天下午2時左右確實聽到類似玻璃破碎的巨響，但當下無法確認聲音來源，直到兒子醒來檢查房間才發現出事了。維拉薩強調，一家人與鄰近居民都沒有任何糾紛，根本無法理解為何遭此橫禍。

事發後維拉薩立即向警方報案，期望警方能協助追查開槍者身分，然而案件遞交後卻石沉大海，始終沒有收到任何調查進度通知。走投無路的他只好將家中遭槍擊的照片上傳至臉書，試圖透過公眾輿論的壓力促使警方展開調查。