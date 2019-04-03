縱火燒死瘖啞婦還到三溫暖QK　判賠百萬確定

▲縱火燒死人，自己卻到三溫暖休息的張建興。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

台北市中山區龍江路的「順利大樓」，3月間發生縱火案，燒死1名瘖啞婦人並造成7人受傷。檢警查出，原來是二樓的2名男房客，因噪音問題起了爭執，其中在台北市府當雇員的張建興，一氣之下縱火燒屋，張男縱火後還到三溫暖QK，遭警方逮捕。死者女兒求償，高院二審判賠100萬確定。

本案發生於3月間，發生火災的大樓，一樓是便利超商，三樓以上為一般住戶；而二樓則由經營牛排館的黃姓男子租下。黃男擅自將二樓改裝成5間木板隔間的員工宿舍以及對外出租的廉價雅房，其中3間供在餐廳工作的李姓外甥和2名員工住，另2間租給張男與擔任洗碗工的謝姓瘖啞女洗碗工。

案發當天凌晨，張男不滿隔壁李姓室友晚歸還發出聲響吵醒他，找李男理論，2人爆發口角；李男找來房東黃男處理，黃男竟要求張男搬離。張男不滿，帶著空油桶到加油站買了200元汽油，回到租屋處後，朝2樓客廳潑灑汽油，以衛生紙點火。張男縱火後，就騎著單車到三溫暖休息。由於裝潢都是木板隔間，火勢一發不可收拾，當場燒死女洗碗工，另外也有7人受到輕重傷。案發後警方在2小時內就鎖定張男，並循線在三溫暖逮捕張男，張男也坦承縱火。檢方複訊後，將張男聲押獲准，並依照殺人罪嫌提起公訴。

刑事部分，法院認定謝男具有殺人的不確定故意，成立殺人罪，考量他沒跟被害人和解，又在高院審理時翻供，一二審法院均將他判刑18年，案件上訴第三審審理中。至於民事賠償部分，死者的22歲女兒求償130萬元，高院審理後，認為死者死亡時僅53歲，以至於起訴的原告年僅22歲即痛失母愛，母女間情誼，所受精神上痛苦程度，因此認定家屬請求賠償精神慰撫金120萬元為適當，扣除家屬已領取犯罪被害補償金20萬元，高院因此判決須賠償100萬元，全案確定。

