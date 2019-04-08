才離婚立刻與大學助教同居　醋男怒殺前妻2人免死定讞

▲男子龍震鴻拿出預藏的料理刀殺害2人，行兇後呆坐門口。（圖／警方提供）

記者吳銘峯／台北報導

高雄市男子龍震鴻，不滿越南籍前妻裴女與他離婚後，假意復合向他借款數十萬元，2017年持刀向裴女討債，赫然發現裴女在離婚後立刻與大學助理教授楊男交往同居，龍男憤而殺害2人。最高法院審理後，維持一二審見解，認為他具教化可能性，8日將他判處無期徒刑定讞。

判決指出，龍男（48歲）與前妻於2016年5月間離婚，前妻隨即與正修科大助理教授楊秉蒼交往，並搬到楊男三民區的住處同居。但前妻仍與龍男聯絡、互動往來頻繁，龍男認為前妻有意與他復合。2017年2月間，前妻向龍男借款，龍男將美金2萬多元、折合新台幣62萬餘元匯到裴女哥哥的越南帳戶。

但前妻遲遲不還錢，龍男在同年5月29日上午6點半，持菜刀到前妻住處催討借款，到場卻發現前妻竟與楊男同居，龍男懷疑2人早在離婚前就交往。雖然2人極力否認，但前妻言語間極力維護楊男，龍男情緒失控，緊咬前妻假意復合，並欺騙他的感情與金錢，楊男是破壞他家庭的第三者，失去理智後持菜刀猛砍2人頭部、頸部、心臟等要害。楊男身中19刀，前妻中17刀，送醫後雙雙不治。龍男行兇後主動打電話報警坦承殺人，並請求救護車到場救援。檢方依照殺人罪嫌對他提起公訴。

法院審理時，龍男坦承犯行，一再表示悔意，並表明願意承擔最嚴重之處罰，又向法院表示願將名下唯一房產變賣賠償被害家屬。一審法院認定他當時持刀討債，發現前妻與人同居，才會一時衝動犯案，並非預謀犯案；況且犯後頗有悔意，因此判處無期徒刑。

不過二審法院推翻一審見解，認為他一大早帶刀前往討債，改認定為預謀殺人。但依精神鑑定報告，二審認為他再犯可能性低，無永久隔離必要，未來可透過長期心理治療，改善心理問題，並產生對他人之同理心，顯有復歸社會更生的可能性，因此仍判處無期徒刑。案經上訴第三審，最高法院8日駁回上訴定讞。

