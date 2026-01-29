川普又要打伊朗「傳因核談判卡關」　最大分歧點曝光

▲川普再度威脅攻擊伊朗。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

川普政府正考慮對伊朗發動新一輪攻擊，據傳原因是雙方核武談判未獲進展。與此同時，伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）強硬回應稱，伊朗武裝部隊已做好準備，將對任何侵略行為做出「立即且強力的回應」。

川普又喊打伊朗 美軍部署中東

川普28日在真相社群（Truth Social）發文要求伊朗坐上談判桌，針對「一個公平且平等的協議」展開協商，「絕不能有核武。」他警告，下一次的美國攻擊，將比去年6月轟炸伊朗3處核設施「遠遠嚴重得多」。

消息人士透露，川普目前考慮選項包括空襲對鎮壓示威致死負責的伊朗領袖及安全官員、打擊伊朗核設施與政府機構，但他尚未決定如何進行下一步。

▲美國航空母艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln）。（示意圖／達志影像／newscom）

美軍亞伯拉罕林肯號（USS Abraham Lincoln）航母打擊群已於26日進入印度洋，持續靠近伊朗，可支援潛在軍事行動，並保護區域盟國免受德黑蘭報復。與此同時，愛國者（Patriot）飛彈及薩德（THAAD）防禦系統也部署至該區域，並將展開為期數日的空中演習。

目前尚不清楚為何川普將注意力拉回伊朗核計畫，因為他去年夏天曾表示，美軍空襲已經「徹底摧毀」這些目標。但消息人士透露，伊朗持續試圖在地下更深處的地方重建核設施，並長期拒絕美國提出的停止鈾濃縮要求。

核武談判喬不攏 最大分歧是它

CNN報導，川普政府近期透過阿曼外交官及特使魏科夫（Steve Witkoff）與伊朗進行訊息往來，討論潛在會面以避免美軍攻擊，但雙方未能達成實質進展。

▲伊朗國防部2023年5月25日發布照片，Khorramshahr-4中程彈道飛彈在一處未公開地點發射。（圖／達志影像／美聯社）



根據消息人士說法，美國要求伊朗永久停止鈾濃縮計畫、限制彈道飛彈計畫、停止支援該區域的代理人組織。其中最大分歧是要求伊朗限制彈道飛彈，這一點實際上也是以色列的迫切擔憂，因為去年6月美以聯合打擊期間，以色列消耗了大部分的飛彈攔截器，擊落伊朗彈道飛彈。

不過，伊朗拒絕限制彈道飛彈，僅願討論核計畫。華府尚未回覆，雙方陷入僵局。

推翻哈米尼之後？盧比歐坦言「沒人知道」

美國國務卿盧比歐29日在參議院外交委員會聽證會上指出，伊朗政權體系由最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）、伊斯蘭革命衛隊（IRGC）及「類民選官員」分權掌控。若政權垮台，接下來的權力繼承充滿未知數，「沒人知道」誰會接手，情勢將遠比委內瑞拉更複雜，「需要大量謹慎思考」。

▲伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）。（圖／達志影像／美聯社）

盧比歐也主張，美國在該區域保持軍事部署是明智之舉，必要時可先發制人，阻止伊朗攻擊美軍與盟國設施，「我希望不會走到那一步」，但強調伊朗已具備發動此類攻擊的能力。

伊朗強勢回應 要求停止威脅

伊朗外交部長阿拉格齊發文強調，伊朗武裝部隊「已經準備好了，手指已經扣在扳機上，將立即且強力回應」任何針對該國的侵略。但他也重申，願在平等且無脅迫前提下達成核協議，「確保伊朗和平利用核技術的權利」，強調「核武在我們的安全計算中從未占有一席之地，我們從未尋求取得核武。」

伊朗外交部副部長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）則表示，雙方目前雖無直接談判，但正透過間接管道交換訊息，「如果他們宣稱想要談判，就必須停止威脅。」