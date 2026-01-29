　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普又要打伊朗「傳因核談判卡關」　最大分歧點曝光

▲▼美國總統川普9日返回華府。（圖／路透）

▲川普再度威脅攻擊伊朗。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

川普政府正考慮對伊朗發動新一輪攻擊，據傳原因是雙方核武談判未獲進展。與此同時，伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）強硬回應稱，伊朗武裝部隊已做好準備，將對任何侵略行為做出「立即且強力的回應」。

川普又喊打伊朗　美軍部署中東

川普28日在真相社群（Truth Social）發文要求伊朗坐上談判桌，針對「一個公平且平等的協議」展開協商，「絕不能有核武。」他警告，下一次的美國攻擊，將比去年6月轟炸伊朗3處核設施「遠遠嚴重得多」。

消息人士透露，川普目前考慮選項包括空襲對鎮壓示威致死負責的伊朗領袖及安全官員、打擊伊朗核設施與政府機構，但他尚未決定如何進行下一步。

▲▼ 美國航空母艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln）。（示意圖／達志影像／newscom）

▲美國航空母艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln）。（示意圖／達志影像／newscom）

美軍亞伯拉罕林肯號（USS Abraham Lincoln）航母打擊群已於26日進入印度洋，持續靠近伊朗，可支援潛在軍事行動，並保護區域盟國免受德黑蘭報復。與此同時，愛國者（Patriot）飛彈及薩德（THAAD）防禦系統也部署至該區域，並將展開為期數日的空中演習。

目前尚不清楚為何川普將注意力拉回伊朗核計畫，因為他去年夏天曾表示，美軍空襲已經「徹底摧毀」這些目標。但消息人士透露，伊朗持續試圖在地下更深處的地方重建核設施，並長期拒絕美國提出的停止鈾濃縮要求。

核武談判喬不攏　最大分歧是它

CNN報導，川普政府近期透過阿曼外交官及特使魏科夫（Steve Witkoff）與伊朗進行訊息往來，討論潛在會面以避免美軍攻擊，但雙方未能達成實質進展。

▲▼ 伊朗國防部2023年5月25日發布照片，顯示 Khorramshahr-4飛彈在一處未公開地點發射。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊朗國防部2023年5月25日發布照片，Khorramshahr-4中程彈道飛彈在一處未公開地點發射。（圖／達志影像／美聯社）

根據消息人士說法，美國要求伊朗永久停止鈾濃縮計畫、限制彈道飛彈計畫、停止支援該區域的代理人組織。其中最大分歧是要求伊朗限制彈道飛彈，這一點實際上也是以色列的迫切擔憂，因為去年6月美以聯合打擊期間，以色列消耗了大部分的飛彈攔截器，擊落伊朗彈道飛彈。

不過，伊朗拒絕限制彈道飛彈，僅願討論核計畫。華府尚未回覆，雙方陷入僵局。

推翻哈米尼之後？盧比歐坦言「沒人知道」

美國國務卿盧比歐29日在參議院外交委員會聽證會上指出，伊朗政權體系由最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）、伊斯蘭革命衛隊（IRGC）及「類民選官員」分權掌控。若政權垮台，接下來的權力繼承充滿未知數，「沒人知道」誰會接手，情勢將遠比委內瑞拉更複雜，「需要大量謹慎思考」。

▲▼ 伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）。（圖／達志影像／美聯社）

盧比歐也主張，美國在該區域保持軍事部署是明智之舉，必要時可先發制人，阻止伊朗攻擊美軍與盟國設施，「我希望不會走到那一步」，但強調伊朗已具備發動此類攻擊的能力。

伊朗強勢回應　要求停止威脅

伊朗外交部長阿拉格齊發文強調，伊朗武裝部隊「已經準備好了，手指已經扣在扳機上，將立即且強力回應」任何針對該國的侵略。但他也重申，願在平等且無脅迫前提下達成核協議，「確保伊朗和平利用核技術的權利」，強調「核武在我們的安全計算中從未占有一席之地，我們從未尋求取得核武。」

伊朗外交部副部長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）則表示，雙方目前雖無直接談判，但正透過間接管道交換訊息，「如果他們宣稱想要談判，就必須停止威脅。」

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
501 2 4927 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／張美阿嬤農場三姊重砲開撕！　揭弟毒殺動物真相
第2個陳尚潔？　剴剴案又一女社工遭函送
小S女兒「透視bra」解放細肩帶！　超兇身材看光
最誇張尾牙！「加碼金額太狂」全場瘋了　艾力克斯：我要這種老闆
「無菸城市」示範區！迪化年貨大街全面禁菸　吸菸區在大稻埕碼頭
快訊／不爽鄰居半夜洗澡太吵！　廚師亂刀殺死他
快訊／股王飆漲撐盤！　再創新天價
土風舞女師被割頸　爆血打給兒：快點來！媽快死了
快訊／UBA「混血王子」淪詐團共犯遭起訴
劉書彬花35萬整修辦公室又要換　柯文哲開罵：浪費這麼多錢

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄羅斯爸把年幼兒綁繩掛7樓窗外　男童崩潰喊「抓住我」全網怒

為用殘障保障名額！20歲醫學重考生竟「自斷左腳」偽裝遇襲

海地淪煉獄！　百名受害者遭「10人以上輪暴」慘況曝

對韓國硬起來！美財長放話「貿易談判作廢」：直到韓國會通過立法

把男學生騙上床！　女教師趁老公不在家「逞慾3.5小時」

貝克漢豪門媳每月零用錢3100萬！甩爭議陪夫喝300萬名酒

梅爾茲訪印深化戰略夥伴關係　印德合作升級聚焦經貿、能源、AI與國防

伊朗警告：美國若動武將祭空前打擊　轟炸以色列「特拉維夫心臟」

搭乘7小時航班　女律師「靠在母親肩膀上睡著」再也沒醒死因曝

熟睡中「子彈射穿枕頭」！泰男奇蹟毫髮無傷　彈殼卡枕心

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

5噸重怪手攔路奪命！屏東騎士慘死妻慟哭　運將自責：是我沒綁好

中華隊2/1實戰！　今牛棚練投導入計時...林岳平有一隱憂

台北東區街頭施暴！小黃運將拒載喊「關門小力點」　遭拖下車痛扁

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

地產詹哥老實說精華 EP294

20歲年輕人北捷沒讓優先席　68歲男揮拳揍臉怒喊：台灣教育失敗

俄羅斯爸把年幼兒綁繩掛7樓窗外　男童崩潰喊「抓住我」全網怒

為用殘障保障名額！20歲醫學重考生竟「自斷左腳」偽裝遇襲

海地淪煉獄！　百名受害者遭「10人以上輪暴」慘況曝

對韓國硬起來！美財長放話「貿易談判作廢」：直到韓國會通過立法

把男學生騙上床！　女教師趁老公不在家「逞慾3.5小時」

貝克漢豪門媳每月零用錢3100萬！甩爭議陪夫喝300萬名酒

梅爾茲訪印深化戰略夥伴關係　印德合作升級聚焦經貿、能源、AI與國防

伊朗警告：美國若動武將祭空前打擊　轟炸以色列「特拉維夫心臟」

搭乘7小時航班　女律師「靠在母親肩膀上睡著」再也沒醒死因曝

熟睡中「子彈射穿枕頭」！泰男奇蹟毫髮無傷　彈殼卡枕心

《三個傻瓜》中的頂大升學考試　Gemini宣布提供免費模擬測驗

霍諾德爬101民眾歡呼聽得見嗎？賈董透露「他很享受」

劉德華「隱婚20年」心酸內幕　向太揭遭持棍圍堵！

張美阿嬤農場三姊重砲開撕！揭弟毒殺動物真相　轟巨嬰害慘媽

月配息ETF大師兄回來了！不敗教主曝近期表現：幫你打工一輩子

風田首度公開求婚細節「過程超日常」　放閃日本妻…婚後生活曝光

台股頻刷天量！證券股嗨翻　元大金創高、中信金攀28年高峰

健保快易通首推「春節院所查詢」　過年生病找醫生更容易

俄羅斯爸把年幼兒綁繩掛7樓窗外　男童崩潰喊「抓住我」全網怒

黃暐瀚：蔡英文2028不會挑戰賴清德！　要挑戰也是陳其邁、蕭美琴

伍思凱兒遭爆餵毒騙砲　趙傳親曝好友近況

國際熱門新聞

即／馬斯克證實　特斯拉Model S、X正式停產

安潔莉娜裘莉傳「好萊塢式破產」　賣屋求變現

黑鷹撞客機空難67死！　駕駛艙模擬畫面曝

接生硬拉扯斷頭！嬰兒「身首異處」頭顱卡媽媽子宮內　助產士逃亡

球迷逆向超車「1詭動作」對撞卡車7死！　撞成廢鐵拋飛影片曝

川普金句「美元就貶爆」　匯市大地震

日女遭射後不理「斬首女裝大叔」！父獲減刑

Fed利率不變！美股漲跌互見　台積電ADR漲近4美元

日23歲女模曬新駕照　網讚「比AI還美」

川普威脅伊朗快談判　下次攻擊會更嚴重

女律師搭機「靠媽肩膀上睡著」　再也沒醒

即／哥倫比亞小飛機墜毀　15人全數罹難

辦公室傳呻吟聲　公司創辦人激戰女下屬

把男學生騙上床！女教師逞慾3.5小時

更多熱門

相關新聞

貿易談判前夕　美財長嗆卡尼：別亂找架打

貿易談判前夕　美財長嗆卡尼：別亂找架打

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）於28日向加拿大總理卡尼（Mark Carney）發出重話警告，直指卡尼近期針對美國貿易政策的批評言論，極可能在《美加墨協定》（USMCA）審查前引火自焚。貝森特更語帶諷刺地酸卡尼只是在為了個人政治生涯「撈取籌碼」，提醒他在美、加、墨貿易談判前別隨便找架打。

美伊戰火引爆？　五角大廈「披薩指數」狂飆

美伊戰火引爆？　五角大廈「披薩指數」狂飆

點名南韓　美財長：國會批准前協議不存在

點名南韓　美財長：國會批准前協議不存在

饒舌女王變川粉　妮姬米娜「同台川普」

饒舌女王變川粉　妮姬米娜「同台川普」

美國又「TACO」！　川普：我們會和韓國協調解決關稅

美國又「TACO」！　川普：我們會和韓國協調解決關稅

關鍵字：

川普伊朗核武美軍中東

讀者迴響

熱門新聞

「說好才戴套」台中女睡醒見垃圾桶崩潰！男同事：以為她裝睡

27歲韓女歌手驚傳離世！　經紀公司證實

雙載騎台13線回家！2男大生「1噴飛水溝、1掛鐵網」雙亡

學霸男被丟包輾斃　同梯曝私下為人

他預言霍諾德爬101會摔死　翻車神隱5天被灌爆

即／台中大雅女「遭割頸10cm」送醫搶救　警調監視器緝凶中

快訊／4檔「抓去關」新名單　電源、防疫、低軌衛星概念股全上榜

薔薔好奇問「獄中生理需求怎解」　更生人揭細節

Toyz求篠崎泫寄3張性感照「讓我DIY」！

即／馬斯克證實　特斯拉Model S、X正式停產

立百病毒致死率75%　醫列3重點：看完你就不用慌

土風舞老師遭刺8刀插管！恐怖砍人畫面曝

安潔莉娜裘莉傳「好萊塢式破產」　賣屋求變現

即／性侵狠殺長榮女大生　梁育誌3度判死逆轉改無期

金曲歌王獨子爆餵毒騙砲！

更多

最夯影音

更多
守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果
空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

5噸重怪手攔路奪命！屏東騎士慘死妻慟哭　運將自責：是我沒綁好

5噸重怪手攔路奪命！屏東騎士慘死妻慟哭　運將自責：是我沒綁好

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面