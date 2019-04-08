影／港龍航班「引擎突冒煙」急返小港機場　民航局排除鳥擊

記者賴文萱／台北報導

國泰港龍航空一架KA451航班上午8點02分從高雄小港機場起飛往香港，但起飛不久引擎就冒煙，8點30分緊急返回小港機場。對此，國泰港龍航空回應，該航班已平安落地，對航機受到延誤表達抱歉，正盡力會旅客安排替代航機。民航局則表示，初步排除鳥擊，但詳細原因還需進一步調查。

▲國泰港龍航空上午一架高雄飛香港航班，疑遭鳥擊，導致引擎冒煙起火。（圖／記者洪靖宜攝）

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▲▼港龍航空飛機引擎冒煙，已平安返回小港機場，對於航班受到延遲，國泰港龍航空致歉。（圖／記者李唯甄翻攝）

該架班機為空中巴士A330，起飛不久後，右邊2號引擎就疑似起火，當時機上還有317名乘客，過程相當驚險，這班飛機在外海盤旋洩油後，已經緊急回到高雄小港機場，並在8點31分安全落地，消防隊也出動在跑道待命。外傳引擎起火原因是因為鳥擊，但小港機場表示，詳細原因仍有待進一步釐清。

民航局標準組組長林俊良表示，該起事件主要是起飛後，機組人員發動機風扇葉片失速，並有冒煙情況，最後緊急回航。但經初步檢查，發動機的葉片上並沒有發現羽毛跟血跡，初步排除鳥擊狀況。目前，該航機已不適航，發動機也還要進一步檢查，航空公司已安排乘客轉搭其他航班，民航局也正與飛安會聯繫調查中。

國泰港龍航空表示，原定早上由高雄出發前往香港的KA451班機因故折返高雄小港機場，並已安全降落。國泰港龍航空目前正盡力為旅客安排替代航機以盡快抵達目的地，對於航機受到延誤表達抱歉。