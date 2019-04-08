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起飛不久突冒煙！飛港航班急返小港機場　國泰港龍證實「引擎故障」

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▲▼港龍航空飛機引擎起火。（圖／記者李唯甄翻攝）

▲國泰港龍航空上午一架飛機因引擎冒煙，緊急折返高雄小港機場。（圖／記者李唯甄翻攝）

記者賴文萱／台北報導

國泰港龍航空一架KA451航班上午8點02分從高雄小港機場起飛往香港，但起飛不久引擎就冒煙，8點30分緊急返回小港機場。國泰航空稍早進一步回應指出，該架航班是因其中一個引擎故障而需折返高雄小港機場，過程中並沒有跡象顯示曾經著火，但因機件故障原因，引擎排氣部件確實曾經出現聲響及火花，後續將詳細檢查飛機。

國泰港龍航空指出，4月8日早上7:51由高雄出發前往香港的KA451班機，為空中巴士330客機，因其中一個引擎故障而需折返高雄小港機場，機師在發現故障後，按既定操作程序關閉該引擎。

請繼續往下閱讀...

航班已於早上8:38安全降落高雄機場，共載有317名旅客及13名機組人員。爲謹慎起見，當局按既定程序安排消防到場作為標準預防措施，機上所有乘客及機組人員均安全及如常下機。

▲▼港龍航空飛機引擎起火。（圖／記者李唯甄翻攝）

▲▼港龍航空飛機引擎故障，安排受影響旅客改搭其他航班。（圖／記者李唯甄翻攝）

▲▼港龍航空飛機引擎起火。（圖／記者李唯甄翻攝）

國泰港龍航空表示，以乘客及機組人員的安全為首要考慮，會再詳細檢查飛機。目前正盡力為旅客安排替代航班機位以盡快抵達目的地，對於這次事件為乘客帶來不便，謹此致歉。

不過，國泰港龍航空指出，飛機並沒有跡象顯示曾經著火，但由於機件故障原因，在按既定操作程序關閉其中一部引擎之前，有指引擎排氣部分零件曾經出現聲響及火花，惟飛機、機組人員及乘客的安全於任何時間都不受影響。

民航局標準組組長林俊良表示，該起事件主要是起飛後，機組人員發動機風扇葉片失速，並有冒煙情況，最後緊急回航。目前，該航機已不適航，發動機也還要進一步檢查，航空公司已安排乘客轉搭其他航班，民航局將會進行基本調查，並通知香港民航局。

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關鍵字：國泰港龍航空,民航局

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