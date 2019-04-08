掃墓回家！4歲弟耳朵劇痛…爸手電筒一照驚見「2cm蜱蟲」狂吸血暴肥

▲蜱蟲會附在人體較薄的皮膚上吸血。（左圖／翻攝自微博，右圖／翻攝自百度百科）

記者朱世凱／綜合報導

大陸4歲男童驍驍近日與父母回鄉掃墓，當大人忙著準備祭祀物品時，他便一個人在一旁草地玩耍，不料回家後，耳朵卻莫名劇痛。爸爸得知後趕緊拿手電筒一照，赫然看見奇怪的蟲在裡頭竄動，嚇得帶兒子狂奔診所求診。

綜合陸媒報導，醫生檢查後也嚇了一跳，因為驍驍耳朵裡出現的是「蜱蟲」。他說，這種蟲子會頑固地咬著皮膚，雖然牠的體積不大，用鑷子就可以取出來，但是因為在男童耳朵裡狂吸血的緣故，身體已經暴肥到直徑2cm左右。目前男童耳道已做消毒消炎處理，不過一旦發燒就必須盡快就醫。

▼蜱蟲。（圖／翻攝自百度百科）

杭州市兒童醫院耳鼻喉科主治醫生江娟娟則表示，這是她從業以來，第一次看到蜱蟲鑽入耳朵的案例，提醒大家山中昆蟲活躍，要多加小心。據悉，蜱蟲常附在人體頭皮、腰部、腋下等部位，在叮咬時會分泌麻醉成分的毒素，讓人難以察覺，倘若沒有妥善處理而引起併發症，死亡率會高達20%至30%。

相關專家指出，都市中，除了大型公園、植被茂盛地區外，一般社區內極少有蜱類生存，無需過分擔心。盡量避免在蜱類主要棲息地如草地、樹林等環境中長時間坐卧，一旦被咬到，就必須盡快到醫院進行治療，千萬不可以自行在家摘除，以免蜱蟲撕傷皮膚及防止口器折斷在皮膚內。