5歲童爬學校鐵捲門誤觸開關！夾手「輾捲270度」亡…家人慟：生日才剛過　

▲5歲的航航被鐵捲門捲入。（圖／翻攝經視焦點）

大陸中心／綜合報導

湖南洙洲醴陵白兔潭鎮一名5歲男童航航趁著清明假期，5日下午和2名同學到小學門口玩耍，之後他獨自攀爬到鐵捲門最頂端，伸手要去抓電源開關，啟動電源之後來不及反應，立刻就被鐵捲門夾住並捲入，隨著鐵捲門轉動了半圈，送醫後傷重不治。

綜合陸媒報導，航航和2名同學在5日下午來到巷子旁的小學門口，由於正值清明連假，校園附近沒有什麼大人，所以航航一路爬上超過3公尺的鐵捲門頂端，都沒有被人阻止。

航航到達鐵捲門頂端後，從縫隙中伸手去抓垂掛著的開關，但開啟開關後，雙手來不及伸出來，便被緩緩上升的鐵捲門夾住，硬是在空中轉了大半圈。2名同學見狀趕緊跑去找大人求救，隨後有數名大人前來幫忙，直到16分鐘後才成功救出航航，但在送醫後於下午1點40分宣告不治。

航航的家人悲痛表示，他的生日才剛過，而且學校鐵捲門應該要有人當值，如果及時發現就不會發生重大事故。洙塘小學校長說，因為當時是清明節假期，在這個僅有270人、原本就經費不足的農村小學並沒有安排保全值勤。儘管學校該道鐵捲門經過當地教育局驗收品質合格，事發後仍決定拆除。

當地政府目前已介入調查，當地司法所也正在跟家長協調後續事宜。鐵捲門廠商表示，若鐵捲門上有安裝防護罩或安全感應系統，一旦有人或東西被捲入就會自動停止。