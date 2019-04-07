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上兵穿「我愛老婆」T酒駕逃攔查　警追上他辯：被嚇到

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記者王兆麟／花蓮報導

陸軍花東防衛指揮部4月5日傳出一名26歲陳姓上兵，身穿「我愛老婆」T恤於休假期間酒駕，被警方追上攔查竟辯稱被嚇到，員警實施酒測，酒測值高達0.57，被依公共危險罪送辦。

▲身穿「我愛老婆」T恤的陳姓上兵酒駕逃避攔查，最後終被員警追上。（圖／記者王兆麟翻攝）

身穿「我愛老婆」T恤的陳姓上兵酒駕逃避攔查，最後終被員警追上。（圖／記者王兆麟翻攝）

軍方二月底才設「黑白無常靈堂」，宣導不能酒駕，落實「酒駕零容忍」。但本月5日陸軍花東防衛指揮部1名身穿「我愛老婆」T恤的陳姓上兵於休假期間酒駕並逃避攔查。陳男發現被警方盯上，一度加速開車想要逃離，最後仍被警方追回施以酒測，酒測值達0.57，隨即帶回派出所偵辦，單位連長得知通報也到派出所關切。

警方密錄器影片顯示，陳男駕駛黑色小客車躲避攔查，最後因前方路太窄無法再前進，被騎機車的警察追上，當場要求提供行照駕照外，警方還問「看到警察為什麼跑那麼快？」陳男回「不是啦！我嚇到」，身穿「我愛老婆」T恤的陳姓上兵並説要去掃墓，沒有要逃跑。員警當場實施酒測，酒測值為0.57，陳姓上兵隨即被帶回秀林派出所製作筆錄，並依公共危險罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。

軍方為防止官兵酒駕，設計供奉黑白無常的「靈堂」，設置「防制酒後駕車」情境教室，模擬車禍現場等，希望能加深士官兵不得酒駕的印象教育。

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