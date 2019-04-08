毛新宇清明期間露面　攜妻兒回湖南韶山祭祖

▲毛新宇回韶山祭祖。（圖／翻攝自天下韶山網，下同）

大陸中心／綜合報導

毛澤東嫡孫毛新宇於清明節期間偕同妻子兒女回到韶山祭祖，除了向「爺爺」的銅像獻花籃，還瞻仰毛澤東的故居，並且現場給孩子們進行革命傳統教育。根據陸媒報導，毛新宇近年來很少公開露面，通常只在毛澤東誕辰與忌日現身，不過每年清明仍會攜家帶眷回到韶山掃墓。

報導指稱，毛新宇一行人7日上午在湖南省委副秘書長施亞雄、省韶山管理局副局長湯光強、韶山市市委書記唐傑等人的陪同下，向毛澤東的銅像敬獻花籃，隨後還瞻仰毛澤東的故居。參觀完故居後，毛新宇等人繼續前往滴水洞參觀，並到位於滴水洞虎歇坪的毛澤東墳祭掃。

毛新宇於2018年4月也曾偕同夫人劉濱、兒子毛東東、女兒毛甜懿回到韶山，並到韶山滴水洞虎歇坪的毛家祖墳祭祖掃墓；最近一次露面則是2018年10月3日，當時其參訪「老子故里旅遊區」（河南周口鹿邑），並且遊覽明道宮、太清宮等景區，身邊亦有老婆兒女同行。

報導指出，毛新宇是毛岸青與邵華的兒子，生於1970年，誕生在北京，籍貫湖南湘潭，曾在2010年晉升解放軍少將。值得留意的是，毛新宇自從落選十九大代表、從第十三屆全國政協委員名單中除名後，近年來已經很少公開現身。