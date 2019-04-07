社團《高雄2.0》被消失！臉書36字淡回「違反社群」　創立者痛心：赤色時代

▲社團「高雄2.0」系列接連遭刪除。（圖／翻攝自高雄點粉絲專頁）

網搜小組／綜合報導

臉書社團「高雄2.0」創立主旨是為監督高雄市政，近日該社團卻疑似因大量檢舉消失，儘管再創「高雄3.0」、「高雄4.0」等社團，但後來還是被不見。臉書對此回應，該社團違反社群守則所以才刪除；創立相關社團的粉專「高雄點」則認為，高雄正式進入「赤色時代」，希望官方能查明真相，不要再用官腔回應。

「高雄點」1年2個月前創立不公開社團「高雄2.0」，是針對高雄市政的監督社團，社員只要對市政不滿意，都可以在社團裡表達意見，被討論對象包括前任市長陳菊、現任市長韓國瑜等人。但韓國瑜上任以來，有許多社員都對施政表示不滿。這2日，「高雄2.0」卻疑似因大量檢舉被消失，當時社團成員超過13000位。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲「高雄點」對臉書回應相當不解。（圖／翻攝自高雄點粉絲專頁）

「高雄點」4日發文指出，「創立1年2個月，13000名社員無私的紀錄高雄成長，市政建設等回憶都被一併刪除」，後來創立的「高雄3.0」、「高雄4.0」也被惡意刪除，「毫無原因毫無理由並且等不到臉書回應」。

「高雄點」6日上午則是貼出臉書回應「我們審查您的『高雄5.0』社團，並發現此社團仍違反社群守則，因此仍予以刪除。」看到內容後，「高雄點」相當傻眼「關於高雄2.0、高雄3.0、高雄4.0、高雄5.0等4個社團接連被殲滅一事臉書回應了！#我問號」。

「高雄點」還發表聲明，直呼「高雄正式進入赤色時代」，說捍衛韓國瑜的瘋狂粉絲用檢舉方式，讓高雄本土優質臉書社團遭官方刪除，如果有一天，臉書社團被刪，「只能是間接證明中國人的魔手已伸進臉書公司，呼籲臉書官方能不要用官腔回應我們，而是事實查明真相，不要冤枉這麼優質的臉書社團」。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！