吳朱會、吳王會破局　黨內人士：等韓國瑜回來一起談

▲國民黨主席吳敦義。（圖／記者黃克翔攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨原本預計在本週末以及下週舉行「非正式」溝通，要和黨內有意參選同志會面。不過，國民黨6日證實，黨主席吳敦義7日與新北市前市長朱立倫的會面，8日與立法院前院長王金平皆延期。據了解，是因為朱立倫主動要求會面公開，和吳敦義無共識，而黨中央決定取消，也通知王金平擇期舉辦會面。黨內人士則表示，既然會面都暫緩，不如等高雄市長韓國瑜回來再一起談。

國民黨稍早發布新聞稿說，有關吳朱會一事，吳敦義決定延期本次會面，並且一併延期下週一、二，吳敦義與王金平、前台北縣長周錫瑋的會面。未來將再安排適當時機會面，與黨內有意參選總統的同志會面，交換意見。

國民黨指出，吳敦義在盱衡整體總統選舉氛圍與變數之下，以及參酌各方意見後，一定會提名最強的總統參選人。吳堅信在全黨同志團結一致之下，國民黨一定能夠達到重返執政的目標，撥亂反正，讓民眾權益與福祉受到重視，兩岸關係和平穩定發展，經濟成長向前行，全民發大財。

對此，有黨內人士認為，吳敦義自我參選意願越來越低，從歷次民調看來也確實沒任何起色，從過去到現在也都不會是第二名，可見應有打消參選的念頭。

黨內人士說，如今「吳朱會」「吳王會」雖然破局，並非往後都不見，既然韓國瑜提了18日回國後，乾脆事緩則圓，將各個會面一同延後，反而會更加明朗；且很多人在討論韓國瑜這趟去了美國，也許會更有高度、更明朗，如此一來乾脆等韓國瑜回國後再一起討論。

黨內人士強調，現在的國民黨本就是個弱勢的黨中央，沒人、沒錢，並非以前執政時的強勢黨中央，再加上要辦理一個令人心服口服的徵召或初選，身段就要放得更柔軟。