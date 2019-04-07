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「野生韓國瑜」10月前孤獨吃麵！珍貴舊照瘋傳　網心酸：當時沒人理他

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▲▼「野生韓國瑜」10月前孤獨吃麵！珍貴照瘋傳　網心酸：當時沒人理他。（圖／翻攝臉書）

▲「野生韓國瑜」10月前孤獨吃麵！珍貴舊照臉書瘋傳。（圖／翻攝臉書）

網搜小組／許力方報導

高雄市長韓國瑜上任超過3個月，至今話題不斷，走到哪都有大批支持者簇擁，有網友在臉書曝光10個月前的照片，聲稱當時韓國瑜「自己一個人吃麵，沒人理他」，畫面讓粉絲看了心酸，難過道出當時緊張的心情，「還好老天有眼」、「人有無限可能」，隨後又有網友加碼PO出選前捕獲野生韓國瑜獨自出沒林園麥當勞的照片，對他致敬。

有網友翻出去年6月的照片，當時正值市長競選期間，韓國瑜獨自在高雄市區一間創立29年的美濃粄條老店吃麵，原PO感嘆，當時韓身旁沒有人跟隨，也沒有當地市議員陪同，更沒有人支持他的言論、沒有宣傳車，號稱要用一瓶礦泉、一碗滷肉飯喚起市民的支持，當下處境心境艱難、難堪，如今上任100天卻說像是做了3年，可見壓力大、體力精神勞累，「身為鐵粉將會支持韓國瑜的決定，一路相挺。」

▲▼「野生韓國瑜」10月前孤獨吃麵！珍貴照瘋傳　網心酸：當時沒人理他。（圖／翻攝臉書）

▲也有人挖出韓國瑜選前吃麥當勞的照片。（圖／翻攝臉書）

韓粉看了照片頓時鼻酸，難過形容，當時看到韓國瑜一個人坐在麵店，心想「這樣怎麼選！老天有眼…」「十年河東、十年河西，不要瞧不起任何人」、「韓國瑜本來就是個人才，是被國民黨冷落埋沒太久」，大讚市長意志力堅強「這一翻就天翻地覆了」。照片被瘋傳各大粉絲團，支持者紛紛向韓國瑜致敬。

隨後也有網友加碼，曾在選前捕獲「野生韓國瑜」出沒林園麥當勞，疑似也是獨自坐在用餐區滑手機吃飯，桌上擺著兩瓶飲料，再度引起粉絲關注，感動大呼「又鼻酸了」、「一路走來，始終如一真」、「韓市長真的就是那套制服」，甚至有不少人羨慕原PO留著這張珍貴的照片。

事實上，韓國瑜卸下北農總經理一職後，去年5 月國民黨面對艱困選區高雄市遲遲無法敲定人選，最後由擔任高雄黨部主委的他民調勝出，記者會上的一席發言更是轟動全台。他向鄉親呼籲，高雄給民進黨20年了，現在完全不欠民進黨，「高雄又老又窮，各行各業蕭條的不得了」，隨後幾個月更揭露，競選期間天天吃滷肉飯，「把深綠吃成藍的」，漸漸掀起韓流。

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【韓國瑜1年前「接空殼」嘆被丟垃圾！大勝背後辛酸…黃暐瀚：吳敦義不會下台】

▼韓國瑜選前說把「深綠滷肉飯」吃成藍的，掀起旋風。（圖／韓國瑜辦公室）

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▲▼韓國瑜1年前「接空殼」嘆被丟垃圾！大勝背後辛酸…黃暐瀚：吳敦義不會下台。（圖／韓國瑜辦公室）

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關鍵字：韓國瑜,吃麵,美濃粄條,韓國瑜粉絲團,滷肉飯,高雄,高雄市長

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