獨／韓國瑜參選2020總統大選？　韓幕僚這麽說...

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者洪靖宜攝）

記者吳奕靖、李唯甄／高雄報導

韓國瑜去年參選高雄市長，全台颳起一股「韓流」旋風，而他當選後，聲勢持續看漲，雖然才上任短短三個多月，但外界拱他2020選總統聲浪不斷，國民黨甚至不排除以「徵召」方式，要韓參選，對此，曾幫韓國瑜打下漂亮「空戰」的觀光局長潘恒旭說，「為了贏，都可以解決」。

「市長一開始其實也沒那麽想戰高雄，但黨要你戰、你還是得戰」，潘恒旭休假時，撇開高雄觀光局長身分，以個人多次參與輔選的經歷，接受《ETtoday新聞雲》記者訪問，他提到目前國民黨的態勢，其實很簡單，「誰能贏、就派誰打」，現在情況之所以複雜，是因為有太多人角力，但只要透過時間，再複雜的事，「為了贏、都可以解決」。

▲潘恒旭「解禁」大談2020議題。（圖／記者吳奕靖攝）

至於「韓家軍」對於韓國瑜是否參戰2020總統大選，意見如何？潘恒旭透露，「其實我們陣營還沒正式討論過這件事」，而且目前也還不是合適的討論時機，這番話跟日前韓國瑜說的「2020目前不在考量內」相符合，只是，當初韓國瑜的高雄市長一戰，「一開始也不在規劃內」，最後韓國瑜到底會下什麽決定、或是被迫下決定，「四月下旬後也許就會有答案。」