台灣FB經營現收購潮　廣告小妹：買那些阿裡不達粉專要幹嘛！

▲廣告小妹認為「買那些阿裡不達的粉專到底要幹嘛！」。（圖／翻攝自Facebook／廣告小妹）

大陸中心／綜合報導

近日網路上流出兩張截圖，內容指出有大陸網友想購買台灣粉絲專頁的經營權。對此，來自上海的廣告小妹指出，這些被找上的粉專，「怎麼看都比較像腦袋不好的商人做的事情」，「我如果是黨，會出高價買下幹幹貓，找人模仿他的畫風繼續經營，再找機會偷渡統戰概念。買那些阿裡不達的粉專到底要幹嘛！」

針對大陸網友收購台灣粉專經營權的消息，廣告小妹在FB發文後留言，「要說是黨想買，我會搖搖頭，俺的黨啥都缺，就是不缺錢。為了促進統一，各種親台政策都不知用了多少資源，不會這麼摳門。而且，黨只信黨員不外包的，那些對話紀錄看起來智商太低了，我對咱的黨員有信心。另外，如果要說是獨派的另類操作，我沒找到半點證據，不能亂說。如果要另類操作，也會有更好的方法，這招太拙劣。我比較懷疑蠢商人，就是那種四處灑錢買小粉專刷流量的，可能還會常常辦抽獎活動衝粉絲數。等到人數變多了，再去向黨兜售。」

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▲四川的「徵人訊息」。（圖／翻攝自Facebook／Taros Mango Wang）

除此之外，還有流出另一個「徵才訊息」以「鼓吹統一」為目標。FB網友Taros Mango Wang發文徵人，需要「支持兩岸友好╱統一」網紅，並註明「四川政府單位希望培植一批政治立場鮮明的台灣網紅」，培訓期間將提供5千至1萬人民幣的「底薪」，還提供全額補助培訓，每日線上流量至少200萬的曝光率，「是前進中國演藝事業的好機會」。

針對這些「宣傳項目」陸委會發言人邱垂正指出，若社群媒體或FB上出現疑似「徵才啟事」或行銷相關的情況，陸委會將密切注意後續發展，若有違反《兩岸條例》中「未經許可之中國大陸在台廣告」情事，將依法積極查處。

總統府發言人林鶴明也表示，網路謠言、假新聞的泛濫確實是各國在公共治理與社會穩定上的高風險因素，各個層面的錯誤資訊具有相當程度衝擊社會間的彼此信任，緊急狀況時，也可能帶來嚴重的安全危機。

▲「黑框作業」認為是有人反串收購買絲團。（圖／翻攝自Facebook／黑框作業）

網路上的訊息有時真假難辨，粉絲專頁「黑框作業」也發文討論這波收購風，提出3點理由，表示這些收到收購訊息的粉專都是「鐵綠」，只要一改內容風格就會馬上被退讚，根本不可能會被收購，因此，這些訊息是「綠營反串老共假收購」。