她與雙胞胎男生女...DNA太接近「分不出爸爸」！兄弟亂搞下場慘了

▲雙胞胎兄弟多年來利用優勢，欺騙女性。（圖／達志示意圖）

記者錢玉紘／綜合報導



巴西戈亞斯州（Goias）一對雙胞胎兄弟多年來利用長相相似的特點，輪流與多名不同女子發生性關係，事後一名女子生下了女嬰，但是不知道雙胞胎中的哪一個才是孩子的父親，法院下令進行親子鑑定，驗DNA後結果卻又太接近，仍然無法分辨父親倒底是誰。

這對兄弟來自小鎮上卡舒埃拉（Cachoeira Alta）。這名25歲的女子在9年前透過朋友辦的派對認識其中一人，兩人有過一段短暫的關係，當時的男友告訴她自己有雙胞胎兄弟，但她並沒有見過「另外一個」，結果沒想到懷孕生了女兒，男友射後不理分手，因此她告上法院請求贍養費。

不過兩兄弟都否認自己是孩子的父親，女子自己也分不清楚，因此法官要求親子鑑定。其中一人做完鑑定後之後，顯示與孩子的DNA吻合度達99.99%，但他仍聲稱不是爸爸，他的兄弟也同樣進行鑑定，結果因為他們是同卵雙胞胎，DNA太過相似，結果也一樣與孩子吻合，完全無法分辨誰才是孩子的老爸。

判決文件寫道，這對雙胞胎多年來用不同的名字，背叛女友們到處偷吃，並利用外表相似的特點來掩蓋，「這是個很糟糕的態度」，因此法官佩露卡（Peruca）下令，將兩男的名字都放入孩子的出生證明中，每個月付給該女子贍養費約59英鎊（約台幣2443元），另外要負擔孩子學費、醫療費用、生活用品等的費用的一半。

