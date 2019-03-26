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撞上「百萬分之一的機率」！雙胞胎同母異父　妻認栽：曾有一夜情

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▲▼雙胞胎,嬰兒。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲廈門一對雙胞胎經親子鑑定後，竟是百萬分之一機率的「同母異父」。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

大陸中心／綜合報導

百萬分之一機率的綠帽都給戴了！位於廈門的福建正泰司法鑑定中心張主任近日分享工作經歷，表示一對夫妻為了報戶口因此帶著雙胞胎兒子來做親子鑑定，不料結果出爐後，卻發現這對雙胞胎竟然是「同母異父」，在丈夫憤怒逼問之下，妻子才終於坦承「曾與其他男性發生過一夜情！」

根據《海峽導報》報導，張主任回憶，在2018年上旬，曾有對夫妻帶著一對雙胞胎兒子來到司法中心進行親子鑑定，但結果卻令人吃驚。丈夫表示，在孩子出生後，每天都盡力扮演好父親的角色，對母子3人照顧無微不至，但令他感到奇怪的是，怎麼這對雙胞胎卻長得完全不一樣，甚至其中一個孩子不論是眼睛、鼻子、嘴巴，沒有一處與自己相似，但當時他也只是開開玩笑，並未將事情放在心上，直到為了要給孩子報戶口，做了親子鑑定後，「為什麼孩子長得不一樣」的謎底才被揭開。

張主任說，當時父親前來查看鑑定結果報告，不料卻發現這對雙胞胎竟然是「同母異父」，其中一個孩子是自己親生的，但另一個卻不是；這樣離奇的結果令在場眾人大吃一驚，丈夫也怒氣沖沖地詢問妻子。起初，妻子還堅稱對丈夫「忠貞不二」，甚至懷疑是丈夫在鑑定樣本上動手腳，但經過醫師解釋後，妻子不堪丈夫再三盤問，終於坦承確實有與其他男性發生過一夜情。

對於這樣的結果，丈夫相當難以接受，僅淡淡地表示「我的小孩肯定是要的，但養別人的孩子，總歸是心有不甘！」張主任也坦言，這樣的結果確實非常罕見，自該中心2005年成立以來，也僅鑑定出這麼一例；事後孩子該如何處理？婚姻關係是否還能繼續走下去？張主任也說，這對夫妻後來自行協商處理了事，從此並未再和中心聯繫過，最後結果如何，不得而知。

醫學專家指出，像這樣同母異父的雙胞胎極度罕見，發生的機率僅有百萬分之一，比中樂透還要難；專家表示，正常女性排卵期是一個月排放一個卵子，但也有罕見女性一個月排出兩顆卵子，倘若月經週期內同時有兩顆卵子排出，而該名女子又在排卵期內與不同男性發生性關係，如此受精卵就可能來自於兩位不同男性的精子，形成同母異父、單次懷孕的雙胞胎。

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關鍵字：雙胞胎,親子鑑定,同母異父

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