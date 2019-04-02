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受雇水電工從通風管潛入台銀　一滴汗漬讓他現形　

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▲▼提款機,ATM,提錢,取款,詐騙,薪水,理財,借錢,收入,支出,月光族,銀行,帳戶。（圖／記者周宸亘攝）

▲張男兩度破壞台銀的提款機都失敗，最後再因一滴汗漬被揪出來。（示意圖／資料照／記者周宸亘攝）

記者陳凱力／新竹報導

38歲水電工張男曾潛入台灣銀行新竹科學園區分行，試圖破壞提款機劫鈔失敗被逮，不到一年，他再次「相中」台銀的林森分行，從通風管潛入，只可惜仍失敗，警方在通風管採到歹徒的汗漬DNA，比對出他曾是新竹分行僱請的水電工，新竹檢方依逾越安全設備加重竊盜未遂與毀損罪嫌將張男提起公訴。

檢警調查，張男2017年12月5日晚間，張男利用銀行打烊後的時間先躲藏至台銀竹科分行，隔日凌晨三點多，再利用美工刀割開提款機面板欲竊取現金未得逞。張男被依攜帶兇器竊盜未遂罪，判刑四月，緩刑兩年，需向公庫支付五萬元。

2018年10月2日張男再於緩刑期間凌晨到新竹市林森路台銀新竹分行前，將通風口柵欄拆卸，利用通風管進入分行，試圖破壞提款機的保險櫃門，不過未能開啟只好作罷逃離，但張男破壞提款機卻引起保全系統啟動，保全人員匆忙趕到，發現提款機已被破壞，只差一點就被打開。

鑑識人員從侵入口的風管末端，發現張男的一滴汗漬，由於張男在竹科分行犯案落網時已被警方採集DNA建檔，因此從汗漬比對DNA，嫌犯就是張男。

只是張男到案後否認犯案，他辯稱曾爬到ATM的天花板上維修；不過法官經由監視器發現張男於案發時在附近的身影，加上台銀行員證稱，兩年前張男雖曾到新竹分行配過管路，但被採到DNA的通風管末端，卻是張男無法進去的地方。新竹檢方依逾越安全設備加重竊盜未遂與毀損罪嫌將張男提起公訴。

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關鍵字：台銀,提款機,竊盜,科學辦案,DNA,汗漬

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