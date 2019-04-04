韓國瑜帶隊查夜店秒變「粉絲見面會」　夜店：瘋狂度直逼巨星

記者吳奕靖、洪正達／高雄報導

高雄市長韓國瑜清明連假開始前的深夜配合高雄市警察局規劃的毒品查緝臨檢，一走進夜店立刻引起騷動，現場年輕朋友尖叫聲不斷，讓夜店店長艾羅看傻了眼，直呼這種瘋狂等級只有知名明星到場才有，政治人物以前根本看都沒看過，也讓員警私下說：「市長的一句話，比什麼都還有用，反毒效果真的好」。

▲韓國瑜陪同臨檢，現場秒變粉絲會，讓店家直呼瘋狂度：「直逼巨星」。 （圖／店家提供）

帶隊警官來到舞台前，接過了麥克風說：「請現場保持安靜，警方正在執行臨檢，請大家配合」，但話才一說完，夜店入口就傳來大聲騷動，尖叫聲不斷，甚至還聽到「真的是市長來了」，原來韓國瑜走進了這家夜店，這名警官就看到現場的顧客紛紛拿起手機錄影拍照，韓國瑜慢慢走到舞台，這名警官回憶韓國瑜接過麥克風時，還相當有禮貌跟他點頭致意，讓這名警官說，從來沒過這種政治人物，甚至臨檢這麼多年，還沒看被臨檢，民眾還能這麼開心。

▲韓國瑜陪同臨檢，現場秒變粉絲會，讓店家直呼瘋狂度：「直逼巨星」。 （圖／店家提供）

沒看過這種場面的還有他，就是這家被臨檢的夜店店長艾羅，他私下跟員警表示，經營夜店這麼多年以來，從來沒有看過政治人物到夜店會如此受歡迎，這種瘋狂程度直逼知名明星，甚至只能用「巨星」來說，臨檢變成粉絲見面會真的是太誇張了！

韓國瑜在3日晚間配合警方臨檢，來到苓雅區一家知名夜店，，這讓現場的群眾也目擊到了韓國瑜來，群眾一看到韓市長開始尖叫，喊著市長好，韓國瑜被拱上台講話，韓國瑜說：「這邊打攪大家，真的很不好意思，真的對不起，希望大家能夠有一個有益身心健康的活動，好不好？」底下群眾高聲喊好！

韓國瑜也表示自己從來也沒有跟警方一起臨檢過，3日晚上的臨檢也是他生平第一次經驗。

▲韓國瑜陪同臨檢，現場秒變粉絲會，讓店家直呼瘋狂度：「直逼巨星」。 （圖／店家提供）