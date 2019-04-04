▲▼ 石門「富基魚市」清明連假，消費滿3000抽石斑魚、龍蝦。（圖／記者郭世賢攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市石門區富基漁港旁「富基魚市」，是饕客嚐鮮的好去處。清明連續假期，特別舉辦促銷活動來吸引遊客，4月6、7日兩天，生鮮水攤區單筆消費滿3000元，即可參加龍蝦及石斑魚的抽獎活動。

新北市農業局表示，「富基魚市」舉辦滿額抽抽樂活動，只要在生鮮水攤區單筆消費滿3000元，並於隔壁餐廳區代客料理，即可參加龍蝦及石斑魚的抽獎活動（龍蝦限量15隻，石斑魚限量100尾），還能吃到免費的龍蝦或石斑魚，想搶好康就趁此時了！

農業局長李玟表示，目前富基魚市正當季的海產，除了有三點蟹、花蟹、花枝外，還有各式各樣的鮮魚，每一種都非常受到遊客喜愛，因此只要每逢週末假日，都會吸引大批人潮來富基購買享用。趁著這次四天連假，若想品嚐最新鮮美味的海產料理，那就來一趟富基漁港吧！

富基漁港魚產品銷售中心：https://reurl.cc/3xgV9

富基漁港a18.a19春來海鮮姊妹餐廳：https://reurl.cc/zYvQQ

富基漁港 A28.小萍小珮活海鮮：https://reurl.cc/nmzL6