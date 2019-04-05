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有人帶我去公墓玩！？失智老婦走失　歸仁警墓園尋獲急送醫

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▲台南市警歸仁分局歸仁所所長徐博文、警員林聖哲、許智淵在墓園旁芒果園發現老婦人倒臥於草叢中，立即呼叫支援將老婦人送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警歸仁分局歸仁所所長徐博文、警員林聖哲、許智淵在墓園旁芒果園發現老婦人倒臥於草叢中，立即呼叫支援將老婦人送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市歸仁區一名80歲失智黃姓老婦人，4月4日上午11時許外出後未歸，家屬遍尋不著於當晚7時向歸仁分局報案，歸仁所所長徐博文調集警、民力搜尋於5日上午在崙頂公墓旁芒果園，發現老婦倒臥於草叢中，立即呼叫支援將老婦人送醫，所幸除些微脫水外並無大礙，家屬對警方鍥而不捨持續搜尋救人表示感謝。

歸仁分局歸仁所所長徐博文調閱監視器，發現黃姓老婦人離家後佝僂的身影在進入歸仁區崙頂二街後未再出現，研判老婦人應尚在崙頂二街內，由於老婦人年邁且長時間未進食、水，情況危急，乃立即調派警力、召集民力協尋至深夜未獲。

▲台南市警歸仁分局歸仁所所長徐博文、警員林聖哲、許智淵在墓園旁芒果園發現老婦人倒臥於草叢中，立即呼叫支援將老婦人送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

4月5日上午再召集警民力12名，並通報消防局支援警消2名，針對崙頂公墓作放射性搜尋，至中午11時50分許，歸仁所所長徐博文、警員林聖哲、許智淵在墓園旁芒果園發現老婦人倒臥於草叢中，立即呼叫支援將老婦人送醫，所幸除些微脫水外並無大礙，家屬對警方鍥而不捨持續搜尋表示感謝。

▲台南市警歸仁分局歸仁所所長徐博文、警員林聖哲、許智淵在墓園旁芒果園發現老婦人倒臥於草叢中，立即呼叫支援將老婦人送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方指出，在尋人過程中，歸仁所所長徐博文憑藉多年經驗，要進入芒果園草叢尋找時，家屬提及4日該處已經找過了，惟徐所長仍不灰心，再進入查探，果然發現老婦人蹤跡，老婦人告訴警方，4日她在家前乘涼時，有人將其帶至現場玩，現場人員面面相噓，因為監視器畫面僅出現老婦人身影並無他人，且現場緊鄰公墓，時值清明更是耐人尋味。

歸仁分局分局長梁仁輝表示，失蹤人口係屬警察服務事項，並無24小時後始得報案規定，當有緊急協尋案件，將比照重大刑案，與時間賽跑，不令憾事發生，尤其是失智老人，情況更是危急，對同仁積極任事，發揮團隊戰力，幫助走失民眾返家，表示嘉勉與肯定。

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關鍵字：公墓,失智老婦,歸仁警,墓園,送醫

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