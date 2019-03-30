消防車「夜總會鬧區」詭異側翻　民眾：開得好好的突然就翻了

▲▼新竹市香山區的景觀大道一起消防水車翻車事件，意外引起居民討論。（圖／記者翻攝新竹爆料公社，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市30日上午發生消防車翻車意外，幾名剛拿到駕照的消防員開著紅色水箱車做道路駕駛，卻在行經新竹市景觀大道旁的墳墓區發生意外側翻，讓新手駕駛嚇得臉色發白，直冒冷汗，幸好沒人受傷，只是虛驚一場。只是雖然人車皆安，但由於翻車地點兩旁就是新竹市著名的「夜總會」，因此也引起不少討論。

新竹市消防局表示，30日上午接到弟兄開水箱車翻車的意外，當時幾輛消防車在香山地區做道路駕駛練習，正駕駛是上周才剛拿到消防車駕照的消防員，副駕駛座上則是資深的學長，幾輛消防車行經至香山景觀大道爬坡處，疑似因操作不熟加上重心不穩而導致水箱車翻車，正副駕駛自行脫困後爬出車外等待消防同僚前往救援。

網友將側躺在馬路上的紅色水箱車照PO上臉書社團《新竹爆料公社》，引起網友的加油打氣，「消防弟兄辛苦了！注意安全」、「消防人員很累很辛苦，消房車也累了。」、也有「巷子內」的網友出來說明，「水箱車載水很不好開，會晃動」。不過也有當地民眾還是私下討論，翻車的兩旁的小山是新竹市知名的墳墓區，「怎麼開得好好的，就翻車了？」

新竹市香山區的景觀大道兩旁緊著墓地，附近還有新竹市「羽化館」，因此總不乏靈異故事，尤其該處有幾間大學，學生們經常口耳相傳、繪聲繪影的流傳景觀大道靈異故事。這起翻車事件，車內的兩人都毫髮無傷、體積龐大的水箱車側翻竟意外的毫無損傷，可說是有驚無險，只是消防車行經亂葬崗旁卻莫名翻車，也讓人覺得毛毛的！