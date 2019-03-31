大亞馬拉松歸仁警反毒宣導　市長局長親臨打氣致意

▲大亞集團辦理「2019旺萊馬拉松」活動，吸引近5000人參與，台南市警歸仁分局預防犯罪宣導團，前往會場設置機動派出所駐點實施宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

大亞集團於3月31日上午在台南市關廟區總公司，辦理「2019旺萊馬拉松」活動，吸引近5000人參與，台南市警歸仁分局為使反毒安居專案暨當前治安四大主軸：反毒、打詐、掃黑、肅槍宣導融入民眾生活，特地由分局預防犯罪宣導團前往會場設置機動派出所駐點實施宣導。

歸仁分局指出，由於賽程中有安排7K親子組，為活絡現場氣氛，歸仁分局特別將宣導品以有獎徵答戳戳樂方式，吸引家長擕家帶眷參加，現場非常熱鬧。

市長黃偉哲、市警局長黃宗仁連袂到達會場時，參與活動並向現場員警致意加油打氣，同時有「歸仁緝毒犬」之稱的仁德分駐所副所長李璧池，扛著反毒大旗跑全馬；歸仁分局分局長梁仁輝表示，秉持市長安居樂業施政理念，歸仁警分局持續加強反毒、打詐、掃黑及肅槍，且為落實社區警政，歸仁分局鼓勵員警參與轄內各項活動，藉大亞公司舉辦大型活動機會前往宣導，期盼營造安居環境，保護民眾生命、身體、財產安全，警察請民眾可以注意周遭可疑人、事、物或怪味，隨時向警方反映，警方也會將成效適時反饙民眾。

另外針對酒後駕車零容忍、防禦駕駛等觀念的宣導也以分層分眾因地制宜宣導方式讓民眾吸收，希望選手可以在參與活動中，可以心情放鬆完整吸收宣導內容，恢宏成效。