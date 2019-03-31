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清明掃墓祭拜亡父　工程師竟滑落燒紙錢焚坑6成皮膚燒燙傷

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▲土葬，墳墓，墓園，掃墓，祭祖，祖先，清明節，清明掃墓。（圖／記者周宸亘攝）

▲男子清明到公墓祭拜亡父，燒紙錢時竟滑落焚坑嚴重燒燙傷。（圖／記者周宸亘攝）

記者李忠憲／台中報導

蔡姓工程師多年前清明節到彰化永靖鄉第一公墓祭拜亡父，燒紙錢時不慎跌落焚坑，造成全身近6成皮膚燒燙傷。他提國賠向永靖鄉公所求償。案經最高院發回更審，台中高分院審結，認為永靖鄉公所確有疏失，判賠蔡男68萬餘元。全案公所不得上訴，蔡男仍可上訴。

判決書指出，蔡姓男子2012年4月2日下午，跟家人前往彰化縣永靖鄉第一公墓祭拜亡父。他到公所設置在原有金爐旁供焚燒紙錢的焚燒坑，站在土堆上丟擲紙錢時，不慎跌落焚坑內。民眾見狀上前救援，蔡男雖幸運爬出，但全身皮膚面積近6成受到1至3度嚴重燒燙傷，一度送醫命危。

蔡男認為，永靖鄉公所在焚坑未派專人在旁注意，也未設置警示標誌，四周也無用圍籬完全隔絕，導致他在未設置圍籬焚坑處丟擲紙錢，因泥沙滑動，而滑入焚坑中，造成他左右手掌疤痕攣縮傷害，治療後皮膚排汗功能喪失51%以上，喪失勞動能力92.28%，據此向法院提出國家賠償，向永靖鄉公所索賠1400萬元。但永靖鄉公所認為只有道義責任，不須賠償。

彰化地院認為，蔡男不在圍籬處燒紙錢，擅自爬到未設圍籬土堆上而滑落燒傷，實為自行招致，駁回請求。蔡男不服上訴，二審認為，永靖鄉公所焚坑設置確有疏失，判賠蔡男186萬餘元；鄉公所不服上訴最高院，最高院認為高院判決雖有理，但在審酌賠償金額部分仍有疏漏未考量，發回台中高分院更審。

台中高分院審理後認為，永靖鄉公所應賠償227萬餘元，但蔡男需負7成責任，判賠68萬餘元。

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