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忙整天！8點起床「狂炒10道」累炸...拜完再收尾　媳婦淚：過節拜拜是惡夢

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▲忙整天！8點起床「狂炒10道」累炸...拜完再收尾　媳婦淚：過節拜拜是惡夢。（圖／江丁丁授權引用）

▲每回都要準備10道菜。（圖／江丁丁授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

「逢年過節拜拜是媳婦們的惡夢吧！」一名人妻每當節慶時，就得一大早起床，開始打掃、備料、煮菜、祭拜，在忙碌整天後，還要包辦收尾的工作，而她也忍不住打趣說，只要一到這個時候，就好羨慕嫁給基督或天主教的人。

江丁丁向《ETtoday新聞雲》記者表示，初一十五是拿水果到廟裡拜拜，不過每到春節、清明、端午等節日時，就是惡夢的開始。拜拜當天她大概8點起床，洗完衣服後，接著陸續準備10道菜，雞豬魚是必備款，其他配菜部分，她比較常弄的有滷蛋、炒豬肝、炒玉米筍馬鈴薯等。

請繼續往下閱讀...

江丁丁苦笑說，「煮一堆，拜不停，吃不完，還要收。真心覺得公媽祖先要保佑的是我們這些外人媳婦，因為從早忙到晚的是我們啊」，但她也提到，婆婆會幫忙，所以不是她孤軍奮戰，「雖然廚房容不下兩個女人，但我家一定要兩個女人，一起煮才能加快速度。」

▲忙整天！8點起床「狂炒10道」累炸...拜完再收尾　媳婦淚：過節拜拜是惡夢。（圖／江丁丁授權引用）

▲去年戰績。（圖／江丁丁提供）

po文一出，立刻引起媳婦們共鳴，趁機訴苦道「同感，準備一堆菜餚是給夫家的公媽，不是自己親人公媽」、「認同+100！太多的不公平」、「結婚前沒煮過，結婚後卻變我的工作了」、「媳婦不是外人，是僕人」、「尤其長男的媳婦更是無奈啊」、「真的真的！每年的上半年，我都覺得在拜拜中度過」。

不過，還是有不少幸運兒，逢年過節不需要如此勞累，「一個廚房是容不下兩個女人的，所以我都負責吃就好，話說看起來好好吃喔」、「不負責任的媳婦跑去婦幼展」、「這時候我該慶幸婆家是基督教徒嗎」、「我是翹腳看電視的不孝媳婦」。

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