如臨大敵！彰化縣政府「救果樹」　荔枝椿象卵片收購提高到3元

▲彰化縣龍眼荔枝果樹受到荔枝椿象大軍侵襲。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

受到暖冬和乾旱的天氣異常影響，彰化地區荔枝和龍眼開花率差，再受到外來種荔枝椿象持續侵襲，將會影響到收成，縣府已向農委會爭取，化學防治資材由每公頃500元提高為2千元，另外收購卵片金額由每片獎勵2元提高為3元，收購期間至4月底，希望能將果樹傷害減到最低。

荔枝椿象於2月下旬到4月底是產卵高峰期，鑑於今年氣候因素，導致荔枝及龍眼開花不良，為提升農民管理意願，縣府積極向農委會爭取將補助農友化學防治資材每公頃5百元提高為2千元。

▲彰化縣政府將收購荔枝椿象卵片價格從2元提高到3元。

縣內目前員林、埔鹽、秀水與彰化等公所收受民眾蒐集的卵片較踴躍，埔鹽鄉公所3月就曾收到民眾一次拿約8百片卵片繳交。

縣府農業處表示，荔枝椿象一次可產下14顆卵，只要摘除1片葉子就能減少14隻荔枝椿象孵化，故為提高整體防治效能，縣府另向農委會爭取收購卵片金額由每片獎勵2元提高為3元，收購期間至4月底，遇國定假日停止辦理，彰化縣縣民採集之卵片於每周一及周四上午9點至下午4點送至鄉鎮市公所繳交。

▲民眾在戶外若不小心沾到荔枝椿象分泌物，應盡速就醫。

由於荔枝椿象受干擾會由背部臭腺噴出刺激性分泌物傷害人體皮膚，提醒農民作業時做好防護，若不小心沾染荔枝椿象分泌物，應儘速就醫，以免傷口感染。

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