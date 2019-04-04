毛孩死後收「3萬元罰單」他傻眼！竟是「少一步驟」登記死亡除戶

▲新北市為了落實寵物登記死亡除戶，將輔導寵物殯葬協會成立寵物登記站落實除戶。（示意圖／pixabay，與本文無關）



記者鄒鎮宇／綜合報導

農委會為落實寵物登記死亡除戶，與寵物殯葬協會合作成立寵物登記站，以落實死亡除戶，確保主人在毛小孩死亡後不會收到施打預防針的通知信，進而避免沒施打而受罰，讓寵物登記資料更符合事實。目前北市設置的除戶站為各地動物醫院和寵物殯葬協會。

農委會為了能夠落實寵物除戶，在新北市動保處舉行協調會，參與人員包括寵物殯葬協會理事長呂國文及秘書長黃文徹、農委會畜牧處承辦技正。動保處長陳淵泉也建議農委會應該要提供飼主誘因，才能增加除戶意願，另針對寵物登記資料包括聯絡電話已變成空號，或已搬離現居地址3年未更新者，應修正寵物登記系統，列為靜止戶，才能更進一步落實現有寵物的管理。

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▲▼農委會在新北市動保處舉行協調會。（圖／新北市動保處提供）



新北市在各地的動物醫院設置的除戶站，倘若民眾家中飼養的寵物過世，可以透過醫院辦理除戶。寵物殯葬協會也設立網路登記站，讓飼主火化寵物時可以直接辦理除戶。

動保處長陳淵泉也建議農委會應該要提供飼主誘因，才能增加除戶意願，另針對寵物登記資料包括聯絡電話已變成空號，或已搬離現居地址3年未更新者，應修正寵物登記系統，列為靜止戶，才能更進一步落實現有寵物的管理。

農業局長李玟表示，認養不棄養是動物保護的重要政策，寵物登記不只是寵物的身分證，同時也是寵物來過世上走一遭的證明，毛寶貝往生後辦理死亡除戶，才讓毛寶貝完整走完這一生，此次和寵物殯葬協會合作，也是為了達到簡政便民的目的，方便飼主於寵物火化時直接辦理除戶，使新北市成為更友善動物的城市。