彰化154件住宅火警　幕後元凶竟是使用電風扇不當　　　

▲彰化2018年住宅火警有154件，其中大多是電風扇所導致。（圖／示意圖，取自免費圖庫librestock）

記者唐詠絮／彰化報導

隱形殺手！彰化縣107年共發生1930件火災，其中建築物火警有247件一般人印象都會問難道是「電線走火」嗎，鑑識結果，有52件都是因為「電風扇」所導致，消防局呼籲建議民眾每隔半年，記得要在風扇馬達軸心兩端的軸承側面注入數滴輕質潤滑油，並購買有經濟部標準檢驗局合格安全標章的產品，才有保障。

▲彰化住宅火警大多是電風扇所導致。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

消防局表示，夏天快到了，民眾使用電風扇的頻率相當高，插頭又插在延長線配組電線上，開啟時，如果聞到燒焦味，或是發出嗡嗡的聲音，最好馬上停止使用，應請專業人員檢修或汰舊換新，延長線切記不要插滿但要插好，電器不用時，最好拔掉插頭，關掉總開關，插頭也須常以乾布擦拭清潔，更要注意用電有無過負載情形。

根據消防局統計，住宅火災中其中有6件，大都發生在深夜到清晨時段，因延遲發現火災導致避難逃生不及，不幸造成傷亡，消防局表示，如家中裝設「住宅用火災警報器」，夜間睡覺如發生火災，就能早期偵測及時發出警報聲響叫醒住戶即早應變逃生，建議家中房間、樓梯間都要安裝，定期測試，保護生命財產安全最重要。

▲消防局建議電風扇不用時記得關掉開關。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

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