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排灣族小米酒酒麴「台灣特有藜」　郭耀綸讓紅藜變當紅炸子雞

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▲▼屏東科技大學森林系郭耀綸教授榮獲2019年度農委會表彰林業及自然保育有功人士的殊榮 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東科技大學森林系郭耀綸教授榮獲2019年度農委會表彰林業及自然保育有功人士，校方與有榮焉。左起森林系教授陳美惠、森林系主任王志強、校長戴昌賢、森林系教授郭耀綸、農學院院農學院院長陳福旗。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

國立屏東科技大學森林系郭耀綸教授榮獲2019年度農委會表彰林業及自然保育有功人士的殊榮。4月2日在森林系苗圃召開記者會，由校長戴昌賢主持，邀請農學院院長陳福旗及森林系王志強主任和森林系陳美惠教授前來分享榮耀。

校長戴昌賢說，郭耀綸教授曾五度獲選科技部獎勵特殊優秀人才，深受國家肯定，並致力於紅藜的種植與健康價值之推廣及外來入侵樹種防治，在學理及實用技術上皆有卓越的貢獻。
▲▼屏東科技大學森林系郭耀綸教授榮獲2019年度農委會表彰林業及自然保育有功人士的殊榮 。（圖／記者陳崑福翻攝）

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▲▼郭耀綸教授指教學生研究與獲2019年度農委會表彰林業及自然保育有功人士。

▲▼屏東科技大學森林系郭耀綸教授榮獲2019年度農委會表彰林業及自然保育有功人士的殊榮 。（圖／記者陳崑福翻攝）

郭耀綸表示，在校服務31年，回顧教學研究的歷程，要先感謝學校提供約5公頃的苗圃，15年來透過自行培育、野外採集、購買及林試所提供種苗等方式，將台灣588種原生樹種，已收集超過一半以上約360幾種原生闊葉樹種栽種於苗圃，這是全台所有大學比不上的優勢，除提供學生樹木識別外，更提高學生實務操作上的競爭力。

另建立台灣原生樹種特性，完成300多種耐陰性植物名錄，對園藝、景觀及山林植樹選種提供重要的參考。

他說，13年前有位學生發現鄰近排灣族部落種植一種不知名，色彩鮮豔的藜屬民族植物，供釀製小米酒酒麴使用，開啟了對紅藜的研究與推廣，經與多位老師組成跨校跨領域研究團，經3年時間終於從京都大學標本館核對出該植物乃是台灣特有植物台灣藜，並發現紅藜含有豐富的營養成份，於是大力推廣，幫助原民部落得到實質的經濟收益。

戴校長指出，郭教授在永續的思維下，肩負作育英才的使命以及林業保育之重責，為台灣農林業發展及生物多樣性保育貢獻不遺餘力，是林業與自然生態的守護者，更是同學及社會各界的楷模，榮獲林業及自然保育有功人士獎實至名歸。

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關鍵字：屏東科技大學,屏科大,森林系,郭耀綸,2019,農委會,戴昌賢

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