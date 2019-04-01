賣給大陸農藥茶葉商找不到！陳吉仲要韓國瑜出來說清楚

▲陳吉仲說，目前北農還找不到賣給大陸有問題的茶葉商。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許展溢／台北報導

農委會主委陳吉仲今（1日）出席立院經濟委員會進行報告，被問高雄市長韓國瑜日前說擔任北農總經理期間，茶葉外銷不順是農藥殘留導致，引發茶農不滿。陳吉仲說，北農到現在還查不出有問題的經銷商資訊，盼韓對外說明。

今天國民黨立委陳明文表示，茶葉是嘉義重要經濟作物，一年四季都在採收，以高級茶一斤來看，能賣到6萬元，這是所有農產品中很少見的，但現在韓國瑜說茶葉有農藥，真的對農民傷害很重，要求農委會追查當時情況。

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▲陳吉仲說，若北農最後還是無法查到當時經銷商，就需要韓國瑜自己親自說明 。（圖／地方中心攝）

陳吉仲回應，昨（31日）就有向北農了解當年簽約、供貨狀況，目前初步掌握大陸端簽約單位，只是韓國瑜說的那些有問題的茶葉經銷商，「相關資料還找不到」，但會再追查。

陳吉仲表示，對國內茶葉很有信心，農委會檢驗2千多件，合格率達98％，衛福部抽檢合格率更達100%。陳吉仲認為，茶葉有農藥說法已影響台中梨山、嘉義阿里山等地茶農，會盡快找到經銷商，但若北農最後還是無法查到當時經銷商，就需要韓國瑜自己親自說明。

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