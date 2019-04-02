台銀請的水電工美工刀割ATM兩度行竊　警靠一滴汗破解

▲張男企圖用美工刀割開ATM面板並拿走裡面的現金。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關）

突發中心／綜合報導

38歲的張姓水電工2017年受僱於台灣銀行新竹科學園區分行，卻趁機用美工刀破壞ATM面板試圖竊取現金，事後遭判刑，隔了一年他改前往台銀新竹分行行竊，但一碰到ATM的保險櫃門就觸發保全系統，嚇得趕忙逃離現場。新竹警方靠著在通風管末端的一滴汗漬比對DNA，加上監視器剛好拍到張男的身影，這才讓他無法狡辯、乖乖認罪。

根據《自由時報》報導，張男2017年12月5日晚上7點多趁著台銀竹科分行裡沒有人，自行潛入躲藏至6日凌晨3點多，接著拿出準備好的美工刀企圖割開ATM的面板，但並未成功，反而還露餡被逮，因此吃上攜帶兇器竊盜未遂罪，被新竹地院法官判刑4個月，緩刑2年。

▲張男第一次犯案失敗後，將目標轉向台銀新竹分行，最後仍難逃法網。（圖／翻攝自Google地圖）

但張男第一次失敗後仍不知悔改，2018年10月2日凌晨3點多改前往台銀新竹分行（新竹市林森路），並經由通風管進入銀行內部，卻在拆卸ATM的保險櫃門時觸動保全系統，嚇得趕忙逃離現場。

銀行方面報案後，警方與鑑識人員在通風管的末端採集到一滴汗漬，經過DNA比對確定就是曾經犯案的張男，調閱外部的監視器發現他曾在案發時間出現在銀行附近；雖然他辯稱那滴汗是在2年前爬上天花板維修管路時留下的，但馬上被行員打臉，自知逃不過才乖乖認罪，最後被新竹檢方依逾越安全設備加重竊盜未遂與毀損罪起訴。