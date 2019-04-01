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愚人節海巡署長妙哽文！國防機密絕世神兵是...網讚：你知道太多了

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▲海巡署長陳國恩在愚人節傍晚PO妙哽引發網友討論。（圖／記者張君豪翻攝）

▲海巡署長陳國恩在愚人節傍晚PO文首度公開海巡署秘密武器。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

今天是4月1日愚人節，海巡署長陳國恩在他的臉書分絲專頁「CGA 海巡署長室」上PO出絕妙愚人節哽：「前幾天，我在翻閱署內的歷史公文時。意外地在上鎖的檔案櫃深處，發現了一份封面滿是灰塵的機密文件……」海巡署長陳國恩1日晚間透過臉書大膽揭露一個不為人知的國防機密！短短半小時吸引超過500名網友按讚。

海巡署長陳國恩1日傍晚在臉書「CGA海巡署長室」上PO文：「前幾天，我在翻閱署內的歷史公文時，意外在上鎖的檔案櫃深處，發現了一份封面滿是灰塵的機密文件。」「我才知道，原來早在89年海巡署成立時，就開始了一項鮮少人知的機密造艦企劃。為了守護東太平洋，我們海巡署一直在台灣東北角藏著與「八卦山大佛機器人」、「佛光山宇宙戰艦號」同等威力的絕世神兵⋯⋯

▲海巡署長陳國恩在愚人節傍晚PO妙哽引發網友討論。（圖／記者張君豪翻攝）

▲海巡署長陳國恩在愚人節傍晚PO妙哽引發網友討論。（圖／記者張君豪翻攝）

陳國恩幽默撰文指出，絕世神兵就是：「玄天上帝·龜蛇神將·護國第一巡防艦」。陳幽默說：「因為是國防機密，不能透露太多細節，只能把平面設計圖給大家看看。但我希望，永遠都不會有將它喚醒的那一天...」

海署知情人士私下透露：陳國恩在愚人節當天，希望透過圖文並茂的網路妙哽，宣達台灣是個資源充沛、自然環境豐富的海洋國家，並隱含海巡署守衛海疆、珍惜海洋資源的概念。

愚人節妙哽文上傳後，不少網友對這篇「神文」按讚認同：「不管怎麼樣！我是信了！」「不管署長嗑了什麼，鄉民都需要來一點！」「需要由署長駕駛指揮艇組合來喚醒嗎？」「署長:您知道的太多了!」

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關鍵字：海巡署,愚人節,絕世神兵

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